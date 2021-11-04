Serenay Sarıkaya ‘Hazır mıyız’ diye sordu sosyal medya hazırlıksız yakalandı! Araç içinde verdiği pozlarla ortalığı yaktı kavurdu
Serenay Sarıkaya 'Hazır mıyız' diye sordu sosyal medya hazırlıksız yakalandı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu, son olarak lansman gecesine giderken araç içinde verdiği pozlarla gündeme geldi. Paylaşımının altına "Yoldayım… Geliyorum… Hazır mıyız?" notunu ekleyen Sarıkaya'ya "Bu güzelliğe hazırlıksız yakalandım" yorumları yapıldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın olay olan o pozları...
04.11.2021 23:07
- Son Güncelleme: 05.11.2021 15:12
Yüzü olduğu giyim markasıyla anlaşma imzalayan ve 3 reklam filminde oynayacağı öğrenilen Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Takipçileri, Serenay Sarıkaya'ya "Bu güzelliğe hazırlıksız yakalandım", "Sen mükemmelsin", "Hiç hazır değilim bu güzelliğe" yorumlarında bulundu.