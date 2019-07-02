Serenay Sarıkaya'nın duygusal anları...

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün 28. yaş gününü kutladı. Kerem Bürsin ile yaşadığı ayrılıktan sonra adı birden fazla kişiyle aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya için hayranları çok özel bir kampanya başlattı. Hayvanseverliği ile bilinen Sarıkaya'nın fanları, 'Serenay Sarıkaya için' sloganıyla sokak hayvanlarını besleyip güzel yıldızı duygulandırdı.

02.07.2019 16:42 - Son Güncelleme: 02.07.2019 16:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





