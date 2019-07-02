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Serenay Sarıkaya'nın duygusal anları...

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün 28. yaş gününü kutladı. Kerem Bürsin ile yaşadığı ayrılıktan sonra adı birden fazla kişiyle aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya için hayranları çok özel bir kampanya başlattı. Hayvanseverliği ile bilinen Sarıkaya'nın fanları, 'Serenay Sarıkaya için' sloganıyla sokak hayvanlarını besleyip güzel yıldızı duygulandırdı.

02.07.2019 16:42 - Son Güncelleme: 02.07.2019 16:42
Serenay Sarıkaya hayranlarından anlamlı doğum günü hediyesi!

Son dönemde hakkındaki yasak aşk iddialarıyla canı sıkılan Serenay Sarıkaya'ya dün 28. doğum gününde hayranları çok özel bir sürpriz yaptı. Hayvanseverliğiyle bilinen oyuncu adına hayranları, Türkiye'nin dört bir yanında sokak hayvanları için yardım kampanyası başlattı.

Serenay Sarıkaya hayranlarından anlamlı doğum günü hediyesi!

Oyuncunun sevenleri, besledikleri kedi ve köpeklerin yanına "Serenay Sarıkaya için" yazılı notu bırakıp bu anı fotoğrafladı. Sosyal medya kısa sürede pek çok ilden gelen fotoğraflarla doldu taştı.

Serenay Sarıkaya hayranlarından anlamlı doğum günü hediyesi!

81 İLDE SEFERBERLİK

Sokaktaki can dostları besleyen Serenay Sarıkaya fanları, güzel oyuncuyu duygulandırdı. Sarıkaya'nın hayvansever hayranları, Kerem Bürsin'le üç buçuk yıllık aşkını Nisan'da bitirdikten sonra hakkındaki iddialarla keyfi kaçan oyuncuya moral oldu.

Serenay Sarıkaya hayranlarından anlamlı doğum günü hediyesi!

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Ünlü oyuncunun sevenleri, bununla kalmadı. Sarıkaya fanları, güzel oyuncunun 1 Temmuz'daki doğum gününü sosyal medyada da kutladı. Sarıkaya'nın sevenleri önceki gece de Twitter üzerinden başlattıkları mesajlı kutlamalar ile oyuncuyu sevindirdi. Serenay Sarıkaya, kısa sürede Twitter Türkiye'nin en çok konuşulanlar listesine girdi.

Serenay Sarıkaya hayranlarından anlamlı doğum günü hediyesi!

Hayvansever oyuncu, hayranlarının bu anlamlı hediyesiyle duygu seline kapıldı.

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