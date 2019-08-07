Serenay Sarıkaya hangi ünlü isimden 'offf' mesajı aldı? İşte Serenay Sarıkaya hakkında şaşırtan gerçek

Serenay Sarıkaya son dönemde güzelliği, oyunculuğu ve özel hayatıyla adından sıkça bahsettiren ünlü isimlerden... Kerem Bürsin ile uzun soluklu bir ilişki yaşayan genç oyuncu Sarıkaya, ayrılığın ardından kafa dinlemek için yurt dışı tatiline çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye dönen 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Attığı her adımla gündem olan Serenay Sarıkaya, bu kez de sosyal medyadan yaptığı paylaşıma gelen yorumlarla adından bahsettirdi. Birçok ünlü isimden övgü dolu yorumlar gelen Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Serenay Sarıkaya'nın bu paylaşımına Burcu Esmersoy'dan 'Offf' gelirken, Sibel Can da 'Prensesim' yorumunu yaptı. Güzelliğine ünlülerin bile mest olduğu Serenay Sarıkaya'nın memleketinin neresi olduğu merak konusu oldu. İşte 'Serenay Sarıkaya nereli?' sorusunun cevabı...

07.08.2019 10:02 - Son Güncelleme: 07.08.2019 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





