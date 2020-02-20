Serenay Sarıkaya fena yakalandı! Cem Yılmaz'ın evine... Şok gelişme!
Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkı her geçen gün yeni bir gelişme ile gündeme geliyor. Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra adı birden fazla kişi ile aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, kendisinden 18 yaş küçük komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşıyor. Atina tatili ile belgelenen aşkta şok gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'ın evine giderken magazin muhabirlerine yakalandı. İşte Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya son dakika gelişmeleri...
CEM'İN EVİNE GİDERKEN YAKALANDI!
"Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor" dedikodularıın ardından bomba bir gelişme yaşandı. Defne Samyeli ile ilişkisinin noktalayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Yaşadığı ilişkiyi itiraf eden Sarıkaya, önceki akşam Yılmaz'ın evine gitti.
SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya, önceki akşam Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa gül emojisi koyan sevgilisi Cem Yılmaz'ın evine gitti. Dün akşam aracında görüntülenen Sarıkaya, Uçankuş muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.
Cem Yılmaz, 2018 yılında Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Haklarında birkaç kez ayrılık dedikodusu çıkan çift, her seferinde iddiaları yalanlayarak ilişkilerine devam etti. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın baş rolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti. Bu sürpriz ziyaretten sonra Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı haberleri gündeme geldi.