Serenay Sarıkaya 'ev'leniyor! Umut Evirgen'le aşk yaşayan Serenay Adanalı olma yolunda ilerliyor...
Serenay Sarıkaya 'ev'leniyor! Umut Evirgen'le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, Adanalı olma yolunda ilerliyor... Burak Deniz'le başrol paylaştığı 'Şahmeran' dizisi için Adana'ya giden Serenay'ın çiftlik evlerine hayran kaldığı öğrenildi. Şimdilerde rahatça kalabileceği bir çiftlik evi arayan Serenay Sarıkaya son dönemde Umut Evirgen'le yaşadığı aşkla da sık sık gündeme geliyor.
07.11.2021 14:48
- Son Güncelleme: 07.11.2021 14:48
ADANA'DA 'EV'LENİYOR!
Umut Evirgen'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Adanalı olma yolunda ilerliyor...
Annesi ile sık sık Kaz Dağları'na giden Serenay Sarıkaya geçtiğimiz Aralık ayında da yine bir ev arayışı haberi ile gündeme gelmişti.
ÇİFTLİK EVLERİNE HAYRAN
"Şahmeran" dizisinin çekimleri için ocak ayına kadar Adana'da kalacak olan Serenay Sarıkaya, otelde konaklamak yerine ev arayışına girdiği ileri sürüldü.