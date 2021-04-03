Serenay Sarıkaya dolunay dansındaki üstüyle iç çamaşırsız sokağa çıktı! Serenay Sarıkaya hayranıyla soğuğa kafa tuttu
Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ile olan ilişkisi, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya'nın tatili bitmiyor. Yaz aylarını Kaz Dağları'nda geçiren Serenay Sarıkaya, pandemi nedeniyle 'Bergen' filminin çekimleri ertelenince soluğu Maldivler'de almış ve bu tatil günlerce magazin gündeminden düşmemişti. Tatil bitti ancak Serenay Sarıkaya gündem yaratmaya tüm hızıyla devam ediyor.
Serenay Sarıkaya, son olarak en sevdiği eşyalarını genç kızların bursuna destek vermek için Türk Eğitim Vakfı yararına bağışa sundu. Gazetecilerle araç içerisinden sohbet eden oyuncu "Kıyafetlerinizi kız çocuklarının eğitimi için Türk Eğitim Vakfı'na bağışladınız. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Evet, 34 kız çocuğuna eğitim imkanı sağlandı. Bunun için de çok mutluyum. Kullanmadığım kıyafetler evde duracağına, birilerine faydalı olması beni çok mutlu etti" dedi.
Başrolünde yer alacağı 'Şahmeran' dizisi hakkında da konuşan Sarıkaya, "Hazırlıklar devam ediyor. Çekimlerin eylül ayında başlayacağı konuşuluyor. Nasıl bir karakteri canlandıracağım ise sürpriz olsun" dediği sırada, yanına bir hayranı gelerek, "Bugün benim doğum günüm. Beraber fotoğraf çektirebilir miyiz?" dedi.