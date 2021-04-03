Serenay Sarıkaya dolunay dansındaki üstüyle iç çamaşırsız sokağa çıktı! Serenay Sarıkaya hayranıyla soğuğa kafa tuttu

Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ile olan ilişkisi, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya'nın tatili bitmiyor. Yaz aylarını Kaz Dağları'nda geçiren Serenay Sarıkaya, pandemi nedeniyle 'Bergen' filminin çekimleri ertelenince soluğu Maldivler'de almış ve bu tatil günlerce magazin gündeminden düşmemişti. Tatil bitti ancak Serenay Sarıkaya gündem yaratmaya tüm hızıyla devam ediyor.

03.04.2021 10:02 - Son Güncelleme: 03.04.2021 10:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





