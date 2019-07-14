Serenay Sarıkaya ayrılığı sonrası Kerem Bürsin bakın ne yaptı!

Serenay Sarıkaya ile geçtiğimiz Nisan ayında 4 yıllık ilişkilerine nokta koyan Kerem Bürsin, dostlarıyla birlikte Bodrum tatiline çıktı. Yalıkavak açıklarında bir teknede arkadaşlarıyla görüntülenen 32 yaşındaki Kerem Bürsin, ilk önce tek başına güvertede keyifsiz bir şekilde otururken objektiflere takıldı, ardından da arkadaşıyla kayalıklara çıkıp uzun uzun yürüdü. İşte Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin'in Bodrum tatilinden kareler...

14.07.2019 10:55 - Son Güncelleme: 14.07.2019 11:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





