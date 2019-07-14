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Serenay Sarıkaya ayrılığı sonrası Kerem Bürsin bakın ne yaptı!

Serenay Sarıkaya ile geçtiğimiz Nisan ayında 4 yıllık ilişkilerine nokta koyan Kerem Bürsin, dostlarıyla birlikte Bodrum tatiline çıktı. Yalıkavak açıklarında bir teknede arkadaşlarıyla görüntülenen 32 yaşındaki Kerem Bürsin, ilk önce tek başına güvertede keyifsiz bir şekilde otururken objektiflere takıldı, ardından da arkadaşıyla kayalıklara çıkıp uzun uzun yürüdü. İşte Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin'in Bodrum tatilinden kareler...

14.07.2019 10:55 - Son Güncelleme: 14.07.2019 11:07
Serenay Sarıkaya ayrılığı sonrası Kerem Bürsin bakın ne yaptı!

KEYİFSİZ TATİL!

Serenay Sarıkaya ile 4 yıllık ilişkileri geçtiğimiz Nisan ayında sonlanan Kerem Bürsin, Bodrum Yalıkavak'ta bir teknede görüntülendi. Arkadaşlarıyla tatil yapan Bürsin'in keyifsiz halleri dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya ayrılığı sonrası Kerem Bürsin bakın ne yaptı!

32 yaşındaki Kerem Bürsin, 'How To Get Away With Murder' dizisinde 'Asher'ı oynayan Amerikalı arkadaşı Matt Macgorry'yi gezdiriyor.

Serenay Sarıkaya ayrılığı sonrası Kerem Bürsin bakın ne yaptı!

Yanlarında dostları Irmak-Hande Pakdemir de var.

Serenay Sarıkaya ayrılığı sonrası Kerem Bürsin bakın ne yaptı!

Önceki gün Yalıkavak açıklarında demirledikleri teknede görüntülenen Kerem Bürsin kış boyu spor salonundan çıkmadığı için Herkül gibiydi.

Serenay Sarıkaya ayrılığı sonrası Kerem Bürsin bakın ne yaptı!

Kaslı vücuduyla dikkat çeken oyuncu bir ara Irmak Pakdemir ile suya dalıp Pina midyesi aradı.

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