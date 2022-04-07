Seren Serengil'in yaş gününde ortaya çıkan Ece Erken ve Demet Akalın herkesi şaşkına çevirdi! Demet: "Bu ben miyim?"

51 yaşına giren Seren Serengil doğum gününü evinde kutladı. Kutlamada bir süre önce eşini kaybeden Ece Erken de vardı. Ece Erken ve zor günlerinde onu yalnız bırakmayan Demet Akalın doğum gününde beraber poz verdi. Serengil ikili ve çocuklarıyla verdiği pozu aşırı filtreden geçirerek paylaştı. Paylaşım sosyal medyada büyük olay oldu.