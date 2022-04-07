Seren Serengil'in yaş gününde ortaya çıkan Ece Erken ve Demet Akalın herkesi şaşkına çevirdi! Demet: "Bu ben miyim?"
Seren Serengil'in doğum gününde ortaya çıkan Ece Erken ve Demet Akalın herkesi şaşkına çevirdi! Seren Serengil 51. yaş gününü evinde düzenlediği bir parti ile kutladı. Seren'in doğum gününe daha önce küs olan Ece Erken ve Demet Akalın da katıldı. O anların fotoğrafını paylaşan Seren Serengil Instagram'da gündem oldu. Aşırı filtre sonrası Demet Akalın'ın verdiği tepki ise tam bir bomba...
07.04.2022 09:13 - Son Güncelleme: 07.04.2022 09:18
DEMET: "BU BEN MİYİM?"
Seren Serengil'in yaş gününde ortaya çıkan Ece Erken ve Demet Akalın herkesi şaşkına çevirdi!
51 yaşına giren Seren Serengil doğum gününü evinde kutladı. Kutlamada bir süre önce eşini kaybeden Ece Erken de vardı. Ece Erken ve zor günlerinde onu yalnız bırakmayan Demet Akalın doğum gününde beraber poz verdi. Serengil ikili ve çocuklarıyla verdiği pozu aşırı filtreden geçirerek paylaştı. Paylaşım sosyal medyada büyük olay oldu.