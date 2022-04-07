RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Seren Serengil'in yaş gününde ortaya çıkan Ece Erken ve Demet Akalın herkesi şaşkına çevirdi! Demet: "Bu ben miyim?"

Seren Serengil'in yaş gününde ortaya çıkan Ece Erken ve Demet Akalın herkesi şaşkına çevirdi! Demet: "Bu ben miyim?"

Seren Serengil'in doğum gününde ortaya çıkan Ece Erken ve Demet Akalın herkesi şaşkına çevirdi! Seren Serengil 51. yaş gününü evinde düzenlediği bir parti ile kutladı. Seren'in doğum gününe daha önce küs olan Ece Erken ve Demet Akalın da katıldı. O anların fotoğrafını paylaşan Seren Serengil Instagram'da gündem oldu. Aşırı filtre sonrası Demet Akalın'ın verdiği tepki ise tam bir bomba...

07.04.2022 09:13 - Son Güncelleme: 07.04.2022 09:18
Seren Serengil’in yaş gününde ortaya çıkan Ece Erken ve Demet Akalın herkesi şaşkına çevirdi! Demet: Bu ben miyim?

DEMET: "BU BEN MİYİM?"

Seren Serengil'in yaş gününde ortaya çıkan Ece Erken ve Demet Akalın herkesi şaşkına çevirdi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seren Serengil’in yaş gününde ortaya çıkan Ece Erken ve Demet Akalın herkesi şaşkına çevirdi! Demet: Bu ben miyim?

51 yaşına giren Seren Serengil doğum gününü evinde kutladı. Kutlamada bir süre önce eşini kaybeden Ece Erken de vardı. Ece Erken ve zor günlerinde onu yalnız bırakmayan Demet Akalın doğum gününde beraber poz verdi. Serengil ikili ve çocuklarıyla verdiği pozu aşırı filtreden geçirerek paylaştı. Paylaşım sosyal medyada büyük olay oldu.

Seren Serengil’in yaş gününde ortaya çıkan Ece Erken ve Demet Akalın herkesi şaşkına çevirdi! Demet: Bu ben miyim?

DEMET AKALIN BİLE KENDİNİ TANIMADI

Filtre ve photoshop'u abartan Seren Serengil dalga konusu oldu.

Seren Serengil’in yaş gününde ortaya çıkan Ece Erken ve Demet Akalın herkesi şaşkına çevirdi! Demet: Bu ben miyim?

Fofoğrafa "Kimse kimseye benzemiyor", "Demet'i tanıyamadım", "Oha filtreye gel hiçbiri kendine benzememiş" yorumları yağdı.

Seren Serengil’in yaş gününde ortaya çıkan Ece Erken ve Demet Akalın herkesi şaşkına çevirdi! Demet: Bu ben miyim?

Demet Akalın da fotoğrafta kendisini tanımadı. Akalın'ın şaşkınlığını ifade eden bir mesaj ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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