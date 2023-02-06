Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesi deprem sonrası göçük altında! Gözyaşları içinde yardım istedi: "Ailem sıkıştı"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedilen 7.4'lük depremde, Seren Serengil'in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesi göçük altında kaldı, Tohma gözyaşları içinde yardım istedi.