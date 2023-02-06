Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesi deprem sonrası göçük altında! Gözyaşları içinde yardım istedi: "Ailem sıkıştı"
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Sosyal medyada pek çok yardım çağrısı yapılırken o isimlerden biri de Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma oldu. Tohma'nın Hatay da yaşayan ailesi göçük altında kaldı.
06.02.2023 12:52 - Son Güncelleme: 06.02.2023 13:02
Kahramanmaraş'ta meydana gelen Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedilen 7.4'lük depremde, Seren Serengil'in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesi göçük altında kaldı, Tohma gözyaşları içinde yardım istedi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın paylaşımları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Volkan Demirel'den sonra Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma da ağlayarak bir paylaşım yaptı.