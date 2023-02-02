Seren Serengil'in gözlerinden yaşlar boşandı! Meğer her şeyi bu yüzden yapmış! "O kadın babamı aldı, annemi hasta etti..."
Son zamanlarda yaşadığı olaylarla gündemden düşmeyen Seren Serengil'in katıldığı bir programda anlattıkları yürekleri dağladı. Seren Serengil Bircan Bali ve Arto ile yaptığı programdan yaşadığı kavga sonucu ayrılmıştı. Bu durumun ardından Serengil katıldığı Yotube programında kendi hayatını anlattı. Babasının annesini terk edişinden nasıl etkilediğini anlatan Serengil göz yaşlarını tutamadı. İşte Serengil'in yürekleri dağlayan açıklamalar...
02.02.2023 20:20 - Son Güncelleme: 02.02.2023 20:23
"O kadın babamı aldı ve annemi hasta etti" diyerek babasını suçlayan Seren Serengil sık sık yaşadığı kötü olayların da bundan kaynaklı olabileceğini belirtti.