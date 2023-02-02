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Seren Serengil'in gözlerinden yaşlar boşandı! Meğer her şeyi bu yüzden yapmış! "O kadın babamı aldı, annemi hasta etti..."

Son zamanlarda yaşadığı olaylarla gündemden düşmeyen Seren Serengil'in katıldığı bir programda anlattıkları yürekleri dağladı. Seren Serengil Bircan Bali ve Arto ile yaptığı programdan yaşadığı kavga sonucu ayrılmıştı. Bu durumun ardından Serengil katıldığı Yotube programında kendi hayatını anlattı. Babasının annesini terk edişinden nasıl etkilediğini anlatan Serengil göz yaşlarını tutamadı. İşte Serengil'in yürekleri dağlayan açıklamalar...

takvim.com.tr
02.02.2023 20:20 - Son Güncelleme: 02.02.2023 20:23
Seren Serengil’in gözlerinden yaşlar boşandı! Meğer her şeyi bu yüzden yapmış! O kadın babamı aldı, annemi hasta etti...

Seren Serengil katıldığı programda göz yaşlarına boğuldu.

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Seren Serengil’in gözlerinden yaşlar boşandı! Meğer her şeyi bu yüzden yapmış! O kadın babamı aldı, annemi hasta etti...

Seren Serengil'in babası, hepimizin tanıdığı ünlü sanatçı Öztürk Serengil. Annesi ise Nevin Teoman.

Seren Serengil’in gözlerinden yaşlar boşandı! Meğer her şeyi bu yüzden yapmış! O kadın babamı aldı, annemi hasta etti...

Aslında "kocama dokunma" meselesinin ortaya çıkma sebebi daha Serengil'in çocukluğundayken annesi ile babası arasındaki sorunlarmış.

Seren Serengil’in gözlerinden yaşlar boşandı! Meğer her şeyi bu yüzden yapmış! O kadın babamı aldı, annemi hasta etti...

Babası'nın annesinden ayrılarak başka biriyle evlenmesini kaldıramayan Serengil katıldığı programda göz yaşlarına boğuldu.

Seren Serengil’in gözlerinden yaşlar boşandı! Meğer her şeyi bu yüzden yapmış! O kadın babamı aldı, annemi hasta etti...

"O kadın babamı aldı ve annemi hasta etti" diyerek babasını suçlayan Seren Serengil sık sık yaşadığı kötü olayların da bundan kaynaklı olabileceğini belirtti.

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