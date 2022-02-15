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Seren Serengil'den olay sözler! Aynı taktikle yine ifşaladı! "Adamlara kadın pazarlayan..."

Seren Serengil'den olay sözler! Aynı taktikle yine ifşaladı! Yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Seren Serengil Instagram'dan yaptığı imalı paylaşımıyla şoke etti. Kimden bahsettiği bilinmeyen Seren Serengil paylaşımını kısa sürede sildi. "Çok dosyan var senin" diyen Seren Serengil paylaşımında "Peltek varoşa uyma" uyarısında bulundu.

15.02.2022 17:19 - Son Güncelleme: 15.02.2022 17:19
Seren Serengil’den olay sözler! Aynı taktikle yine ifşaladı! Adamlara kadın pazarlayan...

AYNI TAKTİKLE YİNE İFŞALADI!

Seren Serengil'den olay sözler! Seren Serengil bir modacıyı kastederek yaptığı imalı paylaşımı hemen silmişti. Benzer bir olay yine yaşandı. Sahnelere dönen ve Gülşen'in kıyafetine benzer bir kıyafet giyerek gündeme gelen Seren Serengil isim vermeden bazı imalı sözler etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seren Serengil’den olay sözler! Aynı taktikle yine ifşaladı! Adamlara kadın pazarlayan...

Seren Serengil paylaşımında "Yurt dışından gelen adamlara kadın servisi yapan moda ve sosyetenin good'u beti benim annem marka giyen bir kadın! Allah'ın varoşu çalma diye çamur attığın elbisenin marka olup olmadığını bile bilmiyorsun" dedi. "Çok dosyan var senin" diyen Seren Serengil paylaşımında "Peltek varoşa uyma" uyarısında bulundu. İsim vermeyen Seren Serengil bu paylaşımını da diğer paylaşımı gibi kısa sürede sildi.

Seren Serengil’den olay sözler! Aynı taktikle yine ifşaladı! Adamlara kadın pazarlayan...

"KADIN SATIYOR BİRAZ DAHA KAFAM ATARSA YAZIŞMALARI YAYINLAYACAĞIM"

Seren'in bahsettiği modacı kim?

Seren Serengil’den olay sözler! Aynı taktikle yine ifşaladı! Adamlara kadın pazarlayan...

Seren Serengil Instagram'dan geçtiğimiz günlerde de benzer açıklamada bulunmuştu.

Seren Serengil’den olay sözler! Aynı taktikle yine ifşaladı! Adamlara kadın pazarlayan...

Seren Serengil paylaşımında "Bir gay var işi affedersiniz kadın satıyor. Herkese bedava elbise gönderir bana da gönderdi. Giydim sonra uyarıldım. Takipten çıktım benim düşmanlarımla çalışmaya başladı. Ünlü isimlere bedava elbise verip ün yapıp etrafta küçük kızlar pazarlıyor. Ben buna dava açtım ahlak masasına şikayette bulundum" dedi.

Seren Serengil’den olay sözler! Aynı taktikle yine ifşaladı! Adamlara kadın pazarlayan...

"PAZARLIK YAPTIĞI YAZIŞMALAR VAR"

Serengil açıklamasının devamında "Elbise diktiği bir gelinin kocasına aşık olup mesajlar atmış bu müptezel... Biraz daha kafam atarsa yazışmaları yayınlayacağım pazarlık yaptığı az kaldı" yorumunda bulundu.

Seren Serengil’den olay sözler! Aynı taktikle yine ifşaladı! Adamlara kadın pazarlayan...

Seren Serengil bu şoke eden iddialardan sonra paylaşımını sildi.

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