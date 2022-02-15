Seren Serengil'den olay sözler! Aynı taktikle yine ifşaladı! "Adamlara kadın pazarlayan..."
Seren Serengil'den olay sözler! Aynı taktikle yine ifşaladı! Yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Seren Serengil Instagram'dan yaptığı imalı paylaşımıyla şoke etti. Kimden bahsettiği bilinmeyen Seren Serengil paylaşımını kısa sürede sildi. "Çok dosyan var senin" diyen Seren Serengil paylaşımında "Peltek varoşa uyma" uyarısında bulundu.
AYNI TAKTİKLE YİNE İFŞALADI!
Seren Serengil'den olay sözler! Seren Serengil bir modacıyı kastederek yaptığı imalı paylaşımı hemen silmişti. Benzer bir olay yine yaşandı. Sahnelere dönen ve Gülşen'in kıyafetine benzer bir kıyafet giyerek gündeme gelen Seren Serengil isim vermeden bazı imalı sözler etti.
Seren Serengil paylaşımında "Yurt dışından gelen adamlara kadın servisi yapan moda ve sosyetenin good'u beti benim annem marka giyen bir kadın! Allah'ın varoşu çalma diye çamur attığın elbisenin marka olup olmadığını bile bilmiyorsun" dedi. "Çok dosyan var senin" diyen Seren Serengil paylaşımında "Peltek varoşa uyma" uyarısında bulundu. İsim vermeyen Seren Serengil bu paylaşımını da diğer paylaşımı gibi kısa sürede sildi.
Seren Serengil paylaşımında "Bir gay var işi affedersiniz kadın satıyor. Herkese bedava elbise gönderir bana da gönderdi. Giydim sonra uyarıldım. Takipten çıktım benim düşmanlarımla çalışmaya başladı. Ünlü isimlere bedava elbise verip ün yapıp etrafta küçük kızlar pazarlıyor. Ben buna dava açtım ahlak masasına şikayette bulundum" dedi.