Seren Serengil'den Acun Ilıcalı ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'a olay sözler: "Ali Baba'nın çiftliğine döndü, karaktersiz..."
Seren Serengil'den Acun Ilıcalı ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'a olay sözler! Sivri dili ile bilinen Seren Serengil, yorumcusu olduğu programda bu kez de Acun Ilıcalı'yı hedef aldı. Sözlerine, "Acun'u çok seviyorum" diye başlayan Seren Serengil, Kübra Açıl'ın Survivor sunucusu olmasıyla ilgili konuştu. Küplere binen Seren bakın neler söyledi.
"ALİ BABA'NIN ÇİFTLİĞİNE DÖNDÜ, KARAKTERSİZ..."
Seren Serengil'den Acun Ilıcalı ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'a olay sözler! Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl Survivor yarışmasında sunucu oldu. Açıl'ın paylaşımına hem Acun Ilıcalı'nın genç aşkı ve eski karısı yorum yaparak destek gösterdi. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl'ın Acun Ilıcalı'nın kanalında sunuculuk yapmaya başlaması ve bu ilişki ağı Seren Serengil'i çılgına çevirdi.
"Acun'u çok seviyorum ama" diyerek konuşmaya başlayan Seren Serengil sert sözler söyledi. Seren Serengil konuya dair açıklamasında "Acun'un harika bir çevresi var. Bu kadar büyük iş adamı ol çevresi bu kadar... Bazen bulunduğunuz yerden ayrılmanız gerekiyor. Ben zaten Zeynep'i çok sevdiğim için seni Zeynep'ten dinlediğimden seni seviyorum. Sen çok önemlisin ama senin başarını katlaman için etrafından, yancılarından kurtulman lazım... Eski karının kız kardeşiyle yeni sevgilinle tatile gidiyorsun... Yancılarına iş kurumu iş bulsun" dedi.
KÜBRA AÇIL'A SERT SÖZLER SÖYLEDİ
Seren Serengil açıklamasının devamında ise "Sevgilisiyken ona iyilik yaptı. Ali Baba'nın çiftliğine döndü kanal. Bunlara yardım etmek istiyorsan bir sürü kanal var. Kalitesini düşürüyorsun. Sana yakışmıyor" dedi.
"BUNLAR AİLEYE SAYGISI OLAN BİR AİLE DEĞİL Kİ?"
Seren Serengil Kübra Açıl'a da "Karaktersiz" diyerek şoke etti. Seren Serengil sinirlerine hakim olamadı ve "Eski kocasının sevgilisiyle bir araya gelir misin? Bunlar aileye saygısı olan bir aile değil ki?" dedi.
'BU NASIL İLİŞKİ AĞI'
Survivor Panorama yorumcusu Kübra Açıl'a kardeşi Şeyma Subaşı ve Acun'un yeni sevgilisinden gelen yorum geçtiğimiz gün gündeme bomba gibi düşmüştü.