Seren Serengil'den Acun Ilıcalı ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'a olay sözler: "Ali Baba'nın çiftliğine döndü, karaktersiz..."

"Acun'u çok seviyorum ama" diyerek konuşmaya başlayan Seren Serengil sert sözler söyledi. Seren Serengil konuya dair açıklamasında "Acun'un harika bir çevresi var. Bu kadar büyük iş adamı ol çevresi bu kadar... Bazen bulunduğunuz yerden ayrılmanız gerekiyor. Ben zaten Zeynep'i çok sevdiğim için seni Zeynep'ten dinlediğimden seni seviyorum. Sen çok önemlisin ama senin başarını katlaman için etrafından, yancılarından kurtulman lazım... Eski karının kız kardeşiyle yeni sevgilinle tatile gidiyorsun... Yancılarına iş kurumu iş bulsun" dedi.