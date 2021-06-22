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Seren Serengil son haliyle kahretti! Dumping sendromu ile mücadele eden Seren'i görenler 'lütfen photoshop olsun' diyor!

Seren Serengil son haliyle kahretti! Dumping sendromu ile mücadele eden Seren'i görenler 'lütfen photoshop olsun' diyor! Geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve sevgilisi tarafından yapılan açıklamayla da ameliyata alındığı ortaya çıkan Serengil, son paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi.Zayıflamak amacıyla geçirdiği mide küçültme ameliyatın ardından 'dumping sendromu' yaşayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, aşırı zayıflığıyla korkuttu. İşte hastalıkla mücadele eden ve sosyal medyada photoshop'lu fotoğrafları ile sık sık adından söz ettiren 50 yaşındaki Seren Serengil'in son hali...

22.06.2021 15:33 - Son Güncelleme: 22.06.2021 16:00
Seren Serengil son haliyle kahretti! Dumping sendromu ile mücadele eden Seren'i görenler 'lütfen photoshop olsun' diyor!

"LÜTFEN PHOTOSHOP OLSUN"
Seren Serengil son haliyle kahretti! Dumping sendromu ile mücadele eden Seren'i görenler 'lütfen photoshop olsun' diyor!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seren Serengil son haliyle kahretti! Dumping sendromu ile mücadele eden Seren'i görenler 'lütfen photoshop olsun' diyor!

Zayıflamak amacıyla geçirdiği mide küçültme ameliyatın ardından 'dumping sendromu' yaşayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, aşırı zayıflığıyla dikkat çekiyor.

Seren Serengil son haliyle kahretti! Dumping sendromu ile mücadele eden Seren'i görenler 'lütfen photoshop olsun' diyor!

Nişanlısıyla tatile çıkan Serengil, bir mayo markasının katalog çekimleri için objektif karşısına geçti. Hem iş hem tatil yapan ünlü sunucunun son hali sevenlerini üzdü.

Seren Serengil son haliyle kahretti! Dumping sendromu ile mücadele eden Seren'i görenler 'lütfen photoshop olsun' diyor!

SEREN SERENGİL'İN SON HALİ

Aşırı zayıflayan Serengil'e takipçileri 'Lüften Photoshop olsun, bu kadar zayıflanmaz', 'Seren fotoğraflarını shop'luyor musun, bu ne zayıflık', 'Bir deri bir kemik kalmışsın, vazgeç artık şu ameliyatlardan' şeklinde yorumlarda bulundular.

Seren Serengil son haliyle kahretti! Dumping sendromu ile mücadele eden Seren'i görenler 'lütfen photoshop olsun' diyor!

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