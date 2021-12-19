Seren Serengil ölümden dönmüştü... Seren Serengil'in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı
Ölümden dönmüştü... Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma Seren Serengil'in son halini paylaştı! Zayıflık uğruna birçok kez bıçak altına yatan ve geçirdiği ameliyatların ardından 'Dumping sendromu'na yakalan Serengil, bir süredir adeta ölüm kalım savaşı veriyor. 43 kiloya kadar düşen Seren Serengil geçtiğimiz cuma günü ameliyata alınmıştı. Öncesinde yayınladığı veda videosu ile gündeme gelen Seren Serengil, yürümeye başladı. İşte sağlık durumu merak edilen Seren Serengil'in son hali...
Ölümden dönmüştü... Seren Serengil'in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı! Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil, geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrasında dumping sendromuna yakalanmıştı. Geçtiğimiz cuma günü riskli bir ameliyata alınan Seren Serengil'in sağlık durumu merak ediliyor.
SEREN'DEN VEDA VİDEOSU!
Zayıflık uğruna ameliyatlar olan ve dumping sendromuna yakalanan Serengil günden güne eriyordu. En son 43,5 kiloya kadar düştüğünü belirten sunucunun organları da iflas etmek üzere olunca ameliyat için adım attı.
SEREN SERENGİL SAĞLIĞI NASIL?
Risk taşıdığı için ameliyatına hiçbir doktorun girmek istemediğini açıklayan Seren Serengil, geçtiğimiz cuma sabahı ameliyata girdi. Serengil'in ameliyatı 3 saat sürdü.
Bircan Bali Serengil'in sağlık durumuyla ilgili "Seren Serengil'in durumu iyi, ameliyattan çıktı. Mustafa Tohma (Seren Serengil'in sevgilisi) beni aradı, ameliyattan çıktığını birkaç saat uyutulacağını söyledi. Ameliyatta gereken tüm müdahaleler yapılmış" dedi.
VEDA VİDEOSU GÖNDERDİ
Seren Serengil ameliyata alınmadan hemen önce bir veda videosu çekti. Serengil paylaşımında "Hakkınızı helal edin" dedi. Serengil "İnşallah her şey yolunda gidecek. İnşallah sağ salim çıkacağım olur da terslik olursa... Zor bir ameliyat... " dedi.