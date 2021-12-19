Seren Serengil ölümden dönmüştü... Seren Serengil’in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı

SEREN'DEN VEDA VİDEOSU!

Zayıflık uğruna ameliyatlar olan ve dumping sendromuna yakalanan Serengil günden güne eriyordu. En son 43,5 kiloya kadar düştüğünü belirten sunucunun organları da iflas etmek üzere olunca ameliyat için adım attı.