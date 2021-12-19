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Seren Serengil ölümden dönmüştü... Seren Serengil'in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı

Ölümden dönmüştü... Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma Seren Serengil'in son halini paylaştı! Zayıflık uğruna birçok kez bıçak altına yatan ve geçirdiği ameliyatların ardından 'Dumping sendromu'na yakalan Serengil, bir süredir adeta ölüm kalım savaşı veriyor. 43 kiloya kadar düşen Seren Serengil geçtiğimiz cuma günü ameliyata alınmıştı. Öncesinde yayınladığı veda videosu ile gündeme gelen Seren Serengil, yürümeye başladı. İşte sağlık durumu merak edilen Seren Serengil'in son hali...

19.12.2021 12:51 - Son Güncelleme: 19.12.2021 12:57
Seren Serengil ölümden dönmüştü... Seren Serengil’in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı

Ölümden dönmüştü... Seren Serengil'in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı! Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil, geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrasında dumping sendromuna yakalanmıştı. Geçtiğimiz cuma günü riskli bir ameliyata alınan Seren Serengil'in sağlık durumu merak ediliyor.

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Seren Serengil ölümden dönmüştü... Seren Serengil’in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı

SEREN'DEN VEDA VİDEOSU!

Zayıflık uğruna ameliyatlar olan ve dumping sendromuna yakalanan Serengil günden güne eriyordu. En son 43,5 kiloya kadar düştüğünü belirten sunucunun organları da iflas etmek üzere olunca ameliyat için adım attı.

Seren Serengil ölümden dönmüştü... Seren Serengil’in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı

SEREN SERENGİL SAĞLIĞI NASIL?

Risk taşıdığı için ameliyatına hiçbir doktorun girmek istemediğini açıklayan Seren Serengil, geçtiğimiz cuma sabahı ameliyata girdi. Serengil'in ameliyatı 3 saat sürdü.

Seren Serengil ölümden dönmüştü... Seren Serengil’in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı

Bircan Bali Serengil'in sağlık durumuyla ilgili "Seren Serengil'in durumu iyi, ameliyattan çıktı. Mustafa Tohma (Seren Serengil'in sevgilisi) beni aradı, ameliyattan çıktığını birkaç saat uyutulacağını söyledi. Ameliyatta gereken tüm müdahaleler yapılmış" dedi.

Seren Serengil ölümden dönmüştü... Seren Serengil’in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı

VEDA VİDEOSU GÖNDERDİ

Seren Serengil ameliyata alınmadan hemen önce bir veda videosu çekti. Serengil paylaşımında "Hakkınızı helal edin" dedi. Serengil "İnşallah her şey yolunda gidecek. İnşallah sağ salim çıkacağım olur da terslik olursa... Zor bir ameliyat... " dedi.

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