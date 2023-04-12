RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma ayrıldı Seren Tohma'sını bombaladı "2 çocuğun var evlisin ahlaksız" Seren aldatıldı mı?

Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma ayrıldı Seren Tohma'sını bombaladı "2 çocuğun var evlisin ahlaksız" Seren aldatıldı mı?

Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma ayrıldı, Seren'in paylaşımları sosyal medyayı salladı... Seren Serengil uzun bir süredir, hayat arkadaşım dediği Mustafa Tohma ile aşk yaşıyordu. Özellikle depremde annesini kaybeden Mustafa Tohma'nın en büyük destekçisi Seren Serengil'di. Ancak bu büyük aşk bitti. Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ayrılığı duyurdu. Ancak sonrasında yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı. Mustafa Tohma, Seren Serengil'i aldattı mı? İşte detaylar...

12.04.2023 14:19 - Son Güncelleme: 12.04.2023 14:19
Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma ayrıldı Seren Tohma’sını bombaladı 2 çocuğun var evlisin ahlaksız Seren aldatıldı mı?

Uzun yıllardır birliktelik yaşayan Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ikilisi magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma ayrıldı Seren Tohma’sını bombaladı 2 çocuğun var evlisin ahlaksız Seren aldatıldı mı?

Mustafa Rahman Tohma, Serengil'in yaşadığı hastalık süreci boyunca bir an olsun yanından ayrılmamış, ünlü sunucunun en büyük destekçisi olmuştu.

Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma ayrıldı Seren Tohma’sını bombaladı 2 çocuğun var evlisin ahlaksız Seren aldatıldı mı?

Seren Serengil, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde annesini kaybeden Mustafa Rahman Tohma'nın en büyük destekçisi olmuştu.

Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma ayrıldı Seren Tohma’sını bombaladı 2 çocuğun var evlisin ahlaksız Seren aldatıldı mı?

Serengil, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Tohma için şu ifadeleri kullanmıştı:

Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma ayrıldı Seren Tohma’sını bombaladı 2 çocuğun var evlisin ahlaksız Seren aldatıldı mı?

Hayat arkadaşım bana çok baktı, çok sarıp sarmaladı. Bir de benim yüzümden çok kırıp döktüler onu hiç hak etmediği halde. Şimdi sıra bende. Beraber saracağız yaraları. Beraber iyileşeceğiz. Çok zor ama üstesinden hep geldik, yine geleceğiz.

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