Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma ayrıldı Seren Tohma'sını bombaladı "2 çocuğun var evlisin ahlaksız" Seren aldatıldı mı?
Seren Serengil ile sevgilisi Mustafa Tohma ayrıldı, Seren'in paylaşımları sosyal medyayı salladı... Seren Serengil uzun bir süredir, hayat arkadaşım dediği Mustafa Tohma ile aşk yaşıyordu. Özellikle depremde annesini kaybeden Mustafa Tohma'nın en büyük destekçisi Seren Serengil'di. Ancak bu büyük aşk bitti. Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ayrılığı duyurdu. Ancak sonrasında yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı. Mustafa Tohma, Seren Serengil'i aldattı mı? İşte detaylar...
12.04.2023 14:19 - Son Güncelleme: 12.04.2023 14:19
Uzun yıllardır birliktelik yaşayan Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ikilisi magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Seren Serengil, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde annesini kaybeden Mustafa Rahman Tohma'nın en büyük destekçisi olmuştu.