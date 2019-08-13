Seren Serengil hamile mi? Gebelik testi sonucunu Instagram'dan paylaştı!
Seren Serengil ve Yaşar İpek, geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde Fransa'da dünyaevine girmişti. Daha önce üç hamileliğinde bebeğini kaybeden Seren Serengil, hamile olduğunu açıkladı. Dördüncü kez hamile kalan Seren Serengil, gebelik testinin sonucunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Hayranlarına müjdeli haberi veren Seren Serengil'in yaşı ise merak konusu oldu...
13.08.2019 17:34
- Son Güncelleme: 13.08.2019 17:41
Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında evlenen Yaşar İpek ve Seren Serengil son günlerde zor zamanlar geçiriyor. Daha önce üç hamileliğinde bebeğini kaybeden Seren Serengil, gebelik testi sonucunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan sunucu, önlem amaçlı 1.5 ay tekerlekli sandalye kullanacak. Serengil'e doktorunun stres yaratacak şeyleri yasakladığı da öğrenildi. 4. kez hamile olan Seren Serengil'in yaşı ise merak konusu oldu. İşte Seren Serengil ve diğer ünlülerin yaşları...
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