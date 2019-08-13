Seren Serengil hamile mi? Gebelik testi sonucunu Instagram'dan paylaştı!

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında evlenen Yaşar İpek ve Seren Serengil son günlerde zor zamanlar geçiriyor. Daha önce üç hamileliğinde bebeğini kaybeden Seren Serengil, gebelik testi sonucunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan sunucu, önlem amaçlı 1.5 ay tekerlekli sandalye kullanacak. Serengil'e doktorunun stres yaratacak şeyleri yasakladığı da öğrenildi. 4. kez hamile olan Seren Serengil'in yaşı ise merak konusu oldu. İşte Seren Serengil ve diğer ünlülerin yaşları...