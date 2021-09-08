Seren Serengil, Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç'ı ifşaladı bu sözler ortalığı karıştırır! Meğer çocuklar pedagoga her şeyi anlatmış...

"ANNEMİZ BİZE BUNLARI ZORLA SÖYLETTİ"

"Bu kadın çocuklarına şiddet uygulamaktan beraat ettiğini söylüyor. Dava istifnafta, orada kesinleşmiş bir şey yok. Çocukları, kocasına (Emre Aşık'a) gittikten sonra kocasına iftiralar atmaya teşebbüs ediyor ya... Çocuklar pedagoga, çocuk dinleme merkezine götürülüyorlar ve annemiz bize bunları zorla söyletti diyorlar. Ve dolayısıyla savcılık, böyle bir soruşturma dahi açmıyor Emre için."