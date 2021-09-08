Seren Serengil, Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç'ı ifşaladı bu sözler ortalığı karıştırır! Meğer çocuklar pedagoga her şeyi anlatmış...
Eşcinsel görüntü, firari kiralık katil, hamilelik derken Emre Aşık ve boşandığı eşi Yağmur Sarnıç hakkında Seren Serengil'den bomba bir iddia geldi. Seren Serengil Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç'ı ifşaladı. Bu sözler ortalığı karıştırır! Meğer çocuklar pedagoga her şeyi anlatmış... İşte Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın olaylı boşanma sürecinde yaşananlar ve ortaya dökülen skandallar...
BU İDDİA ORTALIĞI KARIŞTIRACAK CİNSTEN!
Seren Serengil Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç'ı ifşaladı! Meğer çocuklar pedagoga her şeyi anlatmış...
Seren Serengil, futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında konuştu. Serengil, Sarnıç'ın çocuklarına zorla babalarından şiddet gördüklerini söylettirdiğini iddia etti.
Bir kanalda yayınlanan magazin programında yorumculuk yapan şarkıcı Seren Serengil, futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında şaşırtan bir iddiada bulundu. Serengil canlı yayında şu iddialarda bulundu:
"ANNEMİZ BİZE BUNLARI ZORLA SÖYLETTİ"
"Bu kadın çocuklarına şiddet uygulamaktan beraat ettiğini söylüyor. Dava istifnafta, orada kesinleşmiş bir şey yok. Çocukları, kocasına (Emre Aşık'a) gittikten sonra kocasına iftiralar atmaya teşebbüs ediyor ya... Çocuklar pedagoga, çocuk dinleme merkezine götürülüyorlar ve annemiz bize bunları zorla söyletti diyorlar. Ve dolayısıyla savcılık, böyle bir soruşturma dahi açmıyor Emre için."