Seren Serengil, Ece Erken'le ilgili olay iddiayı görünce küplere bindi! "Öldüğü gün eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kolunda..."
Seren Serengil, Ece Erken'le ilgili olay iddiayı görünce küplere bindi! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından magazin dünyasında ortalık karıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşi Benan Kocadereli üzerinden Ece Erken'e yürüyen Nihat Doğan, tepki çeken açıklamalarla gündem olmuş ardından Seren Serengil'i hedef almıştı. Ece Erken hakkındaki son iddia Seren Serengil'i kızdırdı! Ece Erken hesabındaki parayı paylaştı. Çıkan haberler sonrası Seren'den gelen yanıt bakın ne oldu.
10.04.2022 11:32 - Son Güncelleme: 10.04.2022 11:32
Seren Serengil, Ece Erken'le ilgili olay iddiayı görünce küplere bindi! Ece Erken son günlerde maddi konularla gündeme geliyor. Erken geçtiğimiz ocak ayında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 12 adet lüks saatini 15 milyon TL'ye sattığı iddiasıyla gündeme geldi.
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİNİ Mİ İMA ETTİ?
Ece Erken hakkındaki iddia Seren Serengil'i de çok kızdırdı. Daha önce de Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğü gün kızı için eski eş Benan Kocadereli'nin saati istediğini ima eden Seren Serengil yine isim vermeden çeşitli iddialarda bulundu.
"ZİNAYI AŞK DİYE MEŞRULAŞTIRIYORSUN"
Ece Erken'i savunan Nihat Doğan'ın hedefinde son olarak Seren Serengil yer almıştı...