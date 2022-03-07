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Haberler Magazin Seren Serengil 'donsuz' sahneye çıktı sosyal medya tefe koydu! Külot tartışması yine gündemde: "Gülşen'e demediğini bırakmadın..."

Seren Serengil 'donsuz' sahneye çıktı sosyal medya tefe koydu! Külot tartışması yine gündemde: "Gülşen'e demediğini bırakmadın..."

Seren Serengil 'donsuz' sahneye çıktı sosyal medya tefe koydu! Külot tartışması yine gündemde... Gülşen'in sahne kıyafetlerini ve dansını eleştiren Seren Serengil, sahne kıyafetiyle tepkileri üzerine çekti. Sivri dili ile bilinen Seren, uzun bir aradan sonra yeniden sahnelere döndü. Elbise tercihi ile şaşırtan Seren Serengil'in iç çamaşırsız halini görenler yorum üstüne yorum yaptı. İşte sosyal medya kullanıcılarından gelen o yorumlar...

07.03.2022 15:39 - Son Güncelleme: 07.03.2022 15:44
Seren Serengil ’donsuz’ sahneye çıktı sosyal medya tefe koydu! Külot tartışması yine gündemde: Gülşen’e demediğini bırakmadın...

"GÜLŞEN'E DEMEDİĞİNİ BIRAKMADIN..."

Seren Serengil 'donsuz' sahneye çıktı sosyal medya tefe koydu! Külot tartışması yine gündemde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seren Serengil ’donsuz’ sahneye çıktı sosyal medya tefe koydu! Külot tartışması yine gündemde: Gülşen’e demediğini bırakmadın...

Geçtiğimiz aylarda yaşam mücadelesi veren Seren Serengil, sonunda çok özlediği sahnelere geri döndü.

Seren Serengil ’donsuz’ sahneye çıktı sosyal medya tefe koydu! Külot tartışması yine gündemde: Gülşen’e demediğini bırakmadın...

GÜLŞEN'İ ELEŞTİRİYORDU

Daha önce sunucu olduğu programda Gülşen'in dekolteli kıyafetlerini eleştiren Seren Serengil, önceki gün sahnesinde beyaz dekolteli bir elbise tercih etti. Serengil'in bu tarzını görenler hemen Gülşen'i hatırlattı.

Seren Serengil ’donsuz’ sahneye çıktı sosyal medya tefe koydu! Külot tartışması yine gündemde: Gülşen’e demediğini bırakmadın...

Sosyal medyadan fotoğraflarını yayınlayan Seren Serengil'in iddialı seçimi, takipçileri tarafından eleştirildi.

Seren Serengil ’donsuz’ sahneye çıktı sosyal medya tefe koydu! Külot tartışması yine gündemde: Gülşen’e demediğini bırakmadın...

"KÜLOT NEREDE"

Serengil'e, "Hiç yakışmamış", "Gülşen'i eleştiriyordun", " Külot giymemişsin" gibi yorumların yoğunlar yapıldı.

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