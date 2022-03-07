Seren Serengil 'donsuz' sahneye çıktı sosyal medya tefe koydu! Külot tartışması yine gündemde: "Gülşen'e demediğini bırakmadın..."

GÜLŞEN'İ ELEŞTİRİYORDU

Daha önce sunucu olduğu programda Gülşen'in dekolteli kıyafetlerini eleştiren Seren Serengil, önceki gün sahnesinde beyaz dekolteli bir elbise tercih etti. Serengil'in bu tarzını görenler hemen Gülşen'i hatırlattı.