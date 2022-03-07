Seren Serengil 'donsuz' sahneye çıktı sosyal medya tefe koydu! Külot tartışması yine gündemde: "Gülşen'e demediğini bırakmadın..."
Seren Serengil 'donsuz' sahneye çıktı sosyal medya tefe koydu! Külot tartışması yine gündemde... Gülşen'in sahne kıyafetlerini ve dansını eleştiren Seren Serengil, sahne kıyafetiyle tepkileri üzerine çekti. Sivri dili ile bilinen Seren, uzun bir aradan sonra yeniden sahnelere döndü. Elbise tercihi ile şaşırtan Seren Serengil'in iç çamaşırsız halini görenler yorum üstüne yorum yaptı. İşte sosyal medya kullanıcılarından gelen o yorumlar...
07.03.2022 15:39 - Son Güncelleme: 07.03.2022 15:44
"GÜLŞEN'E DEMEDİĞİNİ BIRAKMADIN..."
Seren Serengil 'donsuz' sahneye çıktı sosyal medya tefe koydu! Külot tartışması yine gündemde...
Geçtiğimiz aylarda yaşam mücadelesi veren Seren Serengil, sonunda çok özlediği sahnelere geri döndü.
GÜLŞEN'İ ELEŞTİRİYORDU
Daha önce sunucu olduğu programda Gülşen'in dekolteli kıyafetlerini eleştiren Seren Serengil, önceki gün sahnesinde beyaz dekolteli bir elbise tercih etti. Serengil'in bu tarzını görenler hemen Gülşen'i hatırlattı.
Sosyal medyadan fotoğraflarını yayınlayan Seren Serengil'in iddialı seçimi, takipçileri tarafından eleştirildi.