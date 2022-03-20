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Seren Serengil baştan aşağı transparan olan elbisesiyle herkesi şoke etti! Tepki çeken Seren 'müşterimin kucağına oturmam' deyip...

Seren Serengil baştan aşağı transparan olan elbisesiyle herkesi şoke etti! Bir mekanda sahne alan Seren Serengil, transparan elbisesiyle herkesi şaşkına çevirdi. Konserden fotoğraflarını Instagram hesabında yayınlayan Serengil'e Gülşen hakkında söyledikleri hatırlatarak tepkiler çığ gibi büyüdü. Öte yandan konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serengil, 'müşterimin kucağına oturmam' diyerek Gülşen'e bir kez daha göndermede bulundu. İşte Seren Serengil'in o kostümü ve gelen tepkilerden bazıları...

20.03.2022 21:18 - Son Güncelleme: 20.03.2022 21:18
Seren Serengil baştan aşağı transparan olan elbisesiyle herkesi şoke etti! Tepki çeken Seren ’müşterimin kucağına oturmam’ deyip...

Bir mekanda sahne alan ve giydiği kostümle çok konuşulan Seren Serengil, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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Seren Serengil baştan aşağı transparan olan elbisesiyle herkesi şoke etti! Tepki çeken Seren ’müşterimin kucağına oturmam’ deyip...

Serengil, "'17 yıl sonra zor bir işi başardım. Artık yeni nesle de hitap ettiğimi düşünüyorum. Bu akşam yoğun kar yağışına rağmen salon tıklım tıklım ve beni çok sevindirende bu. Salon Birleşmiş Milletler gibi. Amerika'dan gelen var, Almanya'dan gelen var, Belçika ve Hollanda'dan gelen var. Daha büyük bir mutluluk hayal edemiyorum şu an." ifadeleriyle yaşadığı heyecanı paylaştı.

Seren Serengil baştan aşağı transparan olan elbisesiyle herkesi şoke etti! Tepki çeken Seren ’müşterimin kucağına oturmam’ deyip...

Serengil, yeniden evlenip evlenmeyeceği konusundaki sorulara da "Ben artık imzamı kağıda değil kalbime atıyorum. O süreçler beni çok yıprattı. Artık evlilik düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Seren Serengil baştan aşağı transparan olan elbisesiyle herkesi şoke etti! Tepki çeken Seren ’müşterimin kucağına oturmam’ deyip...

Tercih ettiği sahne kıyafetiyle ilgili gelen soruya da yanıt veren Serengil, "Sahne böyle cesur kıyafetleri kaldırır. Bu bir şov ama hareketler çok önemli. Bazen Gülşen'i eleştiriyoruz ama kıyafetlerini değil yaptığı hareketleri eleştiriyoruz. Yoksa ben sahneye çıktığım ilk günden beri dekolte giymişimdir. Sanatçının bir ağırlığı olmalı. Gidip de müşterimin kucağına oturmam mümkün değil. O bana güzel gelmiyor" sözlerini kullandı.

Seren Serengil baştan aşağı transparan olan elbisesiyle herkesi şoke etti! Tepki çeken Seren ’müşterimin kucağına oturmam’ deyip...

Öte yandan konserden fotoğraflarını Instagram hesabında yayınlayan Serengil'e Gülşen hakkında söyledikleri hatırlatarak tepkiler çığ gibi büyüdü.

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