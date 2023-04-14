Seren Serengil "Aldatıldım" dedi kankası Demet Akalın "Affet" dedi! Sevgilisi Mustafa Tohma'yla cinsel hayatına kadar her şeyi afişe etmişti
Seren Serengil uzun bir süredir, hayat arkadaşım dediği Mustafa Tohma ile aşk yaşıyordu. Özellikle depremde annesini kaybeden Mustafa Tohma'nın en büyük destekçisi Seren Serengil'di. Ancak bu büyük aşk bitti. Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ayrılığı duyurdu. Paylaşımlar sonrası yaptığı canlı yayında ise Tohma'nın kendisini aldattığından, cinsel hayatlarına kadar her şeyi bir bir afişe eden Serengil'e kankası Demet Akalın'dan yorum gecikmedi.
14.04.2023 11:59 - Son Güncelleme: 14.04.2023 11:59
Seren Serengil, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde annesini kaybeden Mustafa Rahman Tohma'nın en büyük destekçisi olmuştu.