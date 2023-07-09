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Haberler Magazin Seren Serengi’in takipçisine verdiği yanıt olay oldu! “25 yaşındaki bir kızın fiziğine sahibim” deyip meydan okudu! “Seni severim ama...”

Seren Serengi’in takipçisine verdiği yanıt olay oldu! “25 yaşındaki bir kızın fiziğine sahibim” deyip meydan okudu! “Seni severim ama...”

Attığı her adımla adından söz ettiren Seren Serengil, son olarak takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. Sevgilisi Mustafa Tohma ile tatile çıkan Serengil, buradan bir pozunu Instagram'dan yayınladı. Serengil'in bir takipçisi de bu fotoğraflara yapılan eleştirel yorumlara, ünlü ismin hayranlarının tepki gösterdiğini dile getirdi. Bu yorumu gören Serengil ise "25 yaşındaki bir kızın fiziğine sahibim" deyip hem meydan okudu hem de hayranlarının arkasında durdu. Serengil'in iddialı sözleri kısa süre de gündem oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr
09.07.2023 13:08 - Son Güncelleme: 09.07.2023 13:08
Seren Serengi’in takipçisine verdiği yanıt olay oldu! “25 yaşındaki bir kızın fiziğine sahibim” deyip meydan okudu! “Seni severim ama...”

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma ile tatile çıktı. Güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

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Seren Serengi’in takipçisine verdiği yanıt olay oldu! “25 yaşındaki bir kızın fiziğine sahibim” deyip meydan okudu! “Seni severim ama...”

Serengil'in bir takipçisi de bu fotoğraflara yapılan eleştirel yorumlara, ünlü ismin hayranlarının tepki gösterdiğini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

Seren Serengi’in takipçisine verdiği yanıt olay oldu! “25 yaşındaki bir kızın fiziğine sahibim” deyip meydan okudu! “Seni severim ama...”

"Süpersiniz. Çok hoş görünüyorsunuz. Yalnız dikkatimi çeken bir şey oldu. Kolay kolay yorum yapmam ben. Fakat olumsuz bir eleştiride bulunduğum zaman hemen bazı insanlar bana saldırıyor. Dikkatimi çekti.

Seren Serengi’in takipçisine verdiği yanıt olay oldu! “25 yaşındaki bir kızın fiziğine sahibim” deyip meydan okudu! “Seni severim ama...”

Bırakın insanlar yazsınlar düşüncelerini o zaman insanın bir şey yazası da gelmiyor. Sanal adı üstünde sanal oluyor. Bu insanlar belki sizi savunmakla burada görevli. İnsan fikri ve vicdanı hür olamıyor o zaman. Perdelerden arınalım"

Seren Serengi’in takipçisine verdiği yanıt olay oldu! “25 yaşındaki bir kızın fiziğine sahibim” deyip meydan okudu! “Seni severim ama...”

Takipçisinin yorumuna kayıtsız kalmayan Serengil de şunları söyledi: "Benim takipçilerim, hayranlarım mantıksız kıskançlık ve kötülük üstüne yapılan yorumları anlıyorlar.

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