Seren Serengi’in takipçisine verdiği yanıt olay oldu! “25 yaşındaki bir kızın fiziğine sahibim” deyip meydan okudu! “Seni severim ama...”
Attığı her adımla adından söz ettiren Seren Serengil, son olarak takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. Sevgilisi Mustafa Tohma ile tatile çıkan Serengil, buradan bir pozunu Instagram'dan yayınladı. Serengil'in bir takipçisi de bu fotoğraflara yapılan eleştirel yorumlara, ünlü ismin hayranlarının tepki gösterdiğini dile getirdi. Bu yorumu gören Serengil ise "25 yaşındaki bir kızın fiziğine sahibim" deyip hem meydan okudu hem de hayranlarının arkasında durdu. Serengil'in iddialı sözleri kısa süre de gündem oldu. İşte detaylar...
09.07.2023 13:08 - Son Güncelleme: 09.07.2023 13:08
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma ile tatile çıktı. Güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.