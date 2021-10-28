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Haberler Magazin Serel Yereli yine bildiğiniz gibi derin göğüs dekoltesi için eğildikçe eğildi! İngiltere'de rahat rahat soyunduğunu söyleyen Serel...

Serel Yereli yine bildiğiniz gibi derin göğüs dekoltesi için eğildikçe eğildi! İngiltere'de rahat rahat soyunduğunu söyleyen Serel...

Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Sık sık dekoltenin dozunu aştığı paylaşımlarıyla, zaman zaman da çıplak pozlarıyla gündem olan Serel Yereli, bir süredir yaşadığı İngiltere'den aile ziyareti için Türkiye'ye gelmişti. Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye yerleştiğini ve güneş açtığında parklarda rahat rahat soyunabildiklerini söyleyen Serel Yereli, Instagram'da boş durmuyor. Serel Yereli, iddialı paylaşımlarına İzmir'den devam ediyor.

28.10.2021 10:54 - Son Güncelleme: 28.10.2021 10:54
Serel Yereli yine bildiğiniz gibi derin göğüs dekoltesi için eğildikçe eğildi! İngiltere’de rahat rahat soyunduğunu söyleyen Serel...

'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğun yanında müzik kariyerine de odaklanmıştı. Ardından Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye yerleşen Yereli, ailesini görmek için Türkiye'ye geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serel Yereli yine bildiğiniz gibi derin göğüs dekoltesi için eğildikçe eğildi! İngiltere’de rahat rahat soyunduğunu söyleyen Serel...

Diğer bir yandan da Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

Serel Yereli yine bildiğiniz gibi derin göğüs dekoltesi için eğildikçe eğildi! İngiltere’de rahat rahat soyunduğunu söyleyen Serel...

Çeşme'de tatiline devam eden Serel Yereli'nin yeni paylaşımı çok kısa sürede çok konuşuldu.

Serel Yereli yine bildiğiniz gibi derin göğüs dekoltesi için eğildikçe eğildi! İngiltere’de rahat rahat soyunduğunu söyleyen Serel...

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen genç oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti.

Serel Yereli yine bildiğiniz gibi derin göğüs dekoltesi için eğildikçe eğildi! İngiltere’de rahat rahat soyunduğunu söyleyen Serel...

Yereli sorular üzerine "Ben kafama göre takılıyorum. Özgürlüğün verdiği tembellik var. İnsanlar rahat olunabileceğini görsün diye de paylaşıyorum. Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. İzmirli arkadaşlarıma umut oluyorum" dedi.

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