Serel Yereli yine bildiğiniz gibi derin göğüs dekoltesi için eğildikçe eğildi! İngiltere'de rahat rahat soyunduğunu söyleyen Serel...
Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Sık sık dekoltenin dozunu aştığı paylaşımlarıyla, zaman zaman da çıplak pozlarıyla gündem olan Serel Yereli, bir süredir yaşadığı İngiltere'den aile ziyareti için Türkiye'ye gelmişti. Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye yerleştiğini ve güneş açtığında parklarda rahat rahat soyunabildiklerini söyleyen Serel Yereli, Instagram'da boş durmuyor. Serel Yereli, iddialı paylaşımlarına İzmir'den devam ediyor.
28.10.2021 10:54
- Son Güncelleme: 28.10.2021 10:54
'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğun yanında müzik kariyerine de odaklanmıştı. Ardından Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye yerleşen Yereli, ailesini görmek için Türkiye'ye geldi.
Diğer bir yandan da Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmüyor.