Serel Yereli üstünü açtı olmadı şimdi sıra altında! İç çamaşırıyla gezen Serel'e gelen yorumlarda gözler Survivor Murat Ceylan'ı aradı
Serel Yereli üstünü açtı olmadı şimdi sıra altında! İç çamaşırıyla sokaklarda gezen Serel'e gelen yorumlarda gözler Survivor Murat Ceylan'ı aradı. Eğitimine Amerika'da devam eden Serel Yereli, geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen diyaloğun ardından Yereli Londra sokaklarında iç çamaşırıyla verdiği pozlarla yine eleştirildi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Tek derdi magazin olmak' yorumları yapılan Yereli'den gelen yeni fotoğraf 'pes' dedirten cinsten!
ÜSTÜ OLMADI SIRA ALTINDA!
Serel Yereli üstünü açtı olmadı şimdi sıra altında! İç çamaşırıyla Londra sokaklarında gezen ve çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından takipçileri ile paylaşan Serel yine tepki çekti.
Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil biliyor.
Murat Ceylan, Serel Yereli'nin fotoğrafına ''DM'den atacağın fotoğraf ana sayfaya düştü sanırım'' yazdı. Serel Yereli ise Murat Ceylan'a cevabı anında verdi. Yereli, ''Ana sayfaya koyamayacağımız şeyi DM'de atmayız'' cevabını verdi.
Karşılıklı bu atışma magazin gündemine bomba gibi düşerken Serel Yereli Instagram'dan yeni paylaşımlarda bulundu.