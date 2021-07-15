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Serel Yereli üstünü açtı olmadı şimdi sıra altında! İç çamaşırıyla gezen Serel'e gelen yorumlarda gözler Survivor Murat Ceylan'ı aradı

Serel Yereli üstünü açtı olmadı şimdi sıra altında! İç çamaşırıyla sokaklarda gezen Serel'e gelen yorumlarda gözler Survivor Murat Ceylan'ı aradı. Eğitimine Amerika'da devam eden Serel Yereli, geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen diyaloğun ardından Yereli Londra sokaklarında iç çamaşırıyla verdiği pozlarla yine eleştirildi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Tek derdi magazin olmak' yorumları yapılan Yereli'den gelen yeni fotoğraf 'pes' dedirten cinsten!

15.07.2021 18:16 - Son Güncelleme: 15.07.2021 18:46
Serel Yereli üstünü açtı olmadı şimdi sıra altında! İç çamaşırıyla gezen Serel'e gelen yorumlarda gözler Survivor Murat Ceylan'ı aradı

ÜSTÜ OLMADI SIRA ALTINDA!

Serel Yereli üstünü açtı olmadı şimdi sıra altında! İç çamaşırıyla Londra sokaklarında gezen ve çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından takipçileri ile paylaşan Serel yine tepki çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serel Yereli üstünü açtı olmadı şimdi sıra altında! İç çamaşırıyla gezen Serel'e gelen yorumlarda gözler Survivor Murat Ceylan'ı aradı

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil biliyor.

Serel Yereli üstünü açtı olmadı şimdi sıra altında! İç çamaşırıyla gezen Serel'e gelen yorumlarda gözler Survivor Murat Ceylan'ı aradı

Geçtiğimiz yıl kadına yönelik şiddet, ve tacize karşı farkındalık yaratmak için başlatılan 'Challenge accepted' etiketiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan Serel Yereli, iç çamaşırlı pozuyla Survivor sunucusu Murat Ceylan da dahil birçok kişiden sosyal medyada tepki almasıyla gündeme gelmişti.

Serel Yereli üstünü açtı olmadı şimdi sıra altında! İç çamaşırıyla gezen Serel'e gelen yorumlarda gözler Survivor Murat Ceylan'ı aradı

Murat Ceylan, Serel Yereli'nin fotoğrafına ''DM'den atacağın fotoğraf ana sayfaya düştü sanırım'' yazdı. Serel Yereli ise Murat Ceylan'a cevabı anında verdi. Yereli, ''Ana sayfaya koyamayacağımız şeyi DM'de atmayız'' cevabını verdi.

Serel Yereli üstünü açtı olmadı şimdi sıra altında! İç çamaşırıyla gezen Serel'e gelen yorumlarda gözler Survivor Murat Ceylan'ı aradı

Karşılıklı bu atışma magazin gündemine bomba gibi düşerken Serel Yereli Instagram'dan yeni paylaşımlarda bulundu.