Serel Yereli üstünü açtı olmadı şimdi sıra altında! İç çamaşırıyla gezen Serel'e gelen yorumlarda gözler Survivor Murat Ceylan'ı aradı

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil biliyor.