Serel Yereli sütyensiz paylaşım yaptı görenlerin ağzı açık kaldı! Konser haberini duyaracağım derken 'sık kafamıza'
Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara adlı karakterle şöhrete kavuşan Serel Yereli daha sonra güzel sesini değerlendirmek istemiş, Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakıp, Londra'ya yerleşmişti. Londra'da müzik eğitimine devam edip bir yandan da mekanlarda sahne alan Serel Yereli'den yine olay yaratan bir paylaşım daha geldi. Ünlü isim son olarak yeşillikler arasında bir fotoğrafını paylaştı.
06.05.2022 12:19 - Son Güncelleme: 06.05.2022 12:19
Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan ancak oyunculuğa ara verip müzik ile ilgilenen Serel Yereli, çok konuşulacak paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurduktan sonra oyunculuğa ara veren ve müzik çalışmaları için İngiltere'ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, başarılı çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde jartiyerli pozları ve dekolteli fotoğraflarıyla konuşulan Serel Yereli'nin paylaştığı sütyensiz fotoğrafına yorum yağmıştı. Yereli, şimdilerde taşındığı Londra'dan yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor.