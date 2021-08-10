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Serel Yereli siyah mayosuyla havuzdan paylaştı! ‘Eskortlar giremez’ dedi hem pozu hem de yorumu olay oldu

Serel Yereli siyah mayosuyla havuzdan paylaştı! Oyuncu olarak başladığı kariyerine şarkıcılıkla devam eden Serel Yereli, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah mayosu ile havuzda verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan Yereli'nin bir arkadaşına verdiği yanıt ise dikkat çekti. Arkadaşına 'Eskortlar ve kupekler giremez' şeklinde karşılık veren Yereli'nin hem pozu hem de yorumu olay oldu. İşte detaylar...

10.08.2021 18:47 - Son Güncelleme: 14.08.2021 15:26
Serel Yereli siyah mayosuyla havuzdan paylaştı! ‘Eskortlar giremez’ dedi hem pozu hem de yorumu olay oldu

Bodrum Masalı adlı diziyle tanınan Serel Yereli, uzun bir süre önce İngiltere'ye taşınmıştı. Oyunculuğu bırakan Yereli, müzik kariyerine odaklanmıştı.

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Serel Yereli siyah mayosuyla havuzdan paylaştı! ‘Eskortlar giremez’ dedi hem pozu hem de yorumu olay oldu

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan ünlü isim, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla ise sık sık gündem olmuştu.

Serel Yereli siyah mayosuyla havuzdan paylaştı! ‘Eskortlar giremez’ dedi hem pozu hem de yorumu olay oldu

Instagram'da yaptığı iddialı paylaşımlarla çok konuşulan ve çoğuz zaman tepki çeken Yereli, son yayınladığı pozla yine adından söz ettirdi.

Serel Yereli siyah mayosuyla havuzdan paylaştı! ‘Eskortlar giremez’ dedi hem pozu hem de yorumu olay oldu

Serel Yereli, siyah mayosu ile havuzda verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Serel Yereli siyah mayosuyla havuzdan paylaştı! ‘Eskortlar giremez’ dedi hem pozu hem de yorumu olay oldu

Söz konusu paylaşıma, Yereli'nin bir arkadaşı "Seni öpebilir miyim?" yorumunda bulundu. Yereli'nin verdiği yanıt ise dikkat çekti.

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