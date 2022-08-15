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Haberler Magazin Serel Yereli pembe bikinisiyle kayalıklar üzerinde sere serpe paylaştı ortalı karıştı! Deniz kızı misalı yaptığı paylaşım...

Serel Yereli pembe bikinisiyle kayalıklar üzerinde sere serpe paylaştı ortalı karıştı! Deniz kızı misalı yaptığı paylaşım...

2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli dediğini yaptı ama İzmir'de. Tatil için Türkiye'ye gelen Serel Yereli'nin pembe bikinisiyle paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı.

15.08.2022 10:04 - Son Güncelleme: 15.08.2022 10:04
Serel Yereli pembe bikinisiyle kayalıklar üzerinde sere serpe paylaştı ortalı karıştı! Deniz kızı misalı yaptığı paylaşım...

Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Oyunculuğu bir basamak olarak kullanan ve şarkıcı olmak için adım atıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli burada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serel Yereli pembe bikinisiyle kayalıklar üzerinde sere serpe paylaştı ortalı karıştı! Deniz kızı misalı yaptığı paylaşım...

Ünlü oyuncu Serel Yereli İzmir tatiline devam ediyor. Uzun zamandır tatil yapan Yereli sosyal medyada bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.

Serel Yereli pembe bikinisiyle kayalıklar üzerinde sere serpe paylaştı ortalı karıştı! Deniz kızı misalı yaptığı paylaşım...

Londra'da yaşayan güzel oyuncu yaz tatili için geldiği İzmir'de gündeme gelmeye devam ediyor.Her paylaşımı olay yaratan ünlü isim cesur pozları ile beğeni topluyor.

Serel Yereli pembe bikinisiyle kayalıklar üzerinde sere serpe paylaştı ortalı karıştı! Deniz kızı misalı yaptığı paylaşım...

Birçok kez sosyal medyada gündem olan Serel Yereli güzelliği ve fiziği ile kendine hayran bırakıyor.

Serel Yereli pembe bikinisiyle kayalıklar üzerinde sere serpe paylaştı ortalı karıştı! Deniz kızı misalı yaptığı paylaşım...

İŞTE O POZLAR

Şimdilerde İzmir'de tatilde olan güzel isim dün Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

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