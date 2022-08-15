Serel Yereli pembe bikinisiyle kayalıklar üzerinde sere serpe paylaştı ortalı karıştı! Deniz kızı misalı yaptığı paylaşım...
2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli dediğini yaptı ama İzmir'de. Tatil için Türkiye'ye gelen Serel Yereli'nin pembe bikinisiyle paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı.
15.08.2022 10:04 - Son Güncelleme: 15.08.2022 10:04
Ünlü oyuncu Serel Yereli İzmir tatiline devam ediyor. Uzun zamandır tatil yapan Yereli sosyal medyada bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.
Birçok kez sosyal medyada gündem olan Serel Yereli güzelliği ve fiziği ile kendine hayran bırakıyor.