Serel Yereli iç çamaşırlarıyla sere serpe paylaştı! 'Biz burada kafamıza göre soyunuyoruz' dediği kadar varmış çimlerde boyunca...
2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli dediğini yaptı. Serel Yereli, iç çamaşırlarıyla çimlere uzandığı pozla sosyal medyayı salladı. İşte Serel Yereli'nin o pozu.
16.07.2022 14:50 - Son Güncelleme: 16.07.2022 14:50
"Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. Arkadaşlarıma umut oluyorum" açıklamasıyla daha önce dikkat çeken Serel Yereli iç çamaşırlı pozuyla olay oldu.