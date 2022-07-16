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Haberler Magazin Serel Yereli iç çamaşırlarıyla sere serpe paylaştı! 'Biz burada kafamıza göre soyunuyoruz' dediği kadar varmış çimlerde boyunca...

Serel Yereli iç çamaşırlarıyla sere serpe paylaştı! 'Biz burada kafamıza göre soyunuyoruz' dediği kadar varmış çimlerde boyunca...

2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli dediğini yaptı. Serel Yereli, iç çamaşırlarıyla çimlere uzandığı pozla sosyal medyayı salladı. İşte Serel Yereli'nin o pozu.

16.07.2022 14:50 - Son Güncelleme: 16.07.2022 14:50
Serel Yereli iç çamaşırlarıyla sere serpe paylaştı! ’Biz burada kafamıza göre soyunuyoruz’ dediği kadar varmış çimlerde boyunca...

Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Oyunculuğu bir basamak olarak kullanan ve şarkıcı olmak için adım atıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli burada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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Serel Yereli iç çamaşırlarıyla sere serpe paylaştı! ’Biz burada kafamıza göre soyunuyoruz’ dediği kadar varmış çimlerde boyunca...

Geçtiğimiz günlerde Londra'da Aleyna Tilki ile bir araya gelmişti Serel Yereli.

Serel Yereli iç çamaşırlarıyla sere serpe paylaştı! ’Biz burada kafamıza göre soyunuyoruz’ dediği kadar varmış çimlerde boyunca...

Ardından paylaştığı bu fotoğrafta herkes altında bir şey yok zannetmiş ve sosyal medyada olay olmuştu.

Serel Yereli iç çamaşırlarıyla sere serpe paylaştı! ’Biz burada kafamıza göre soyunuyoruz’ dediği kadar varmış çimlerde boyunca...

"Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. Arkadaşlarıma umut oluyorum" açıklamasıyla daha önce dikkat çeken Serel Yereli iç çamaşırlı pozuyla olay oldu.

Serel Yereli iç çamaşırlarıyla sere serpe paylaştı! ’Biz burada kafamıza göre soyunuyoruz’ dediği kadar varmış çimlerde boyunca...

Birden fazla ekran önü projesinde yer alan Yereli, O Ses Türkiye programına da katılmış ancak ilk turu geçememişti.

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