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Serel Yereli iç çamaşırı ve transparan gömleğiyle poz verdi yine sınır tanımadı! Tepkilerin odağındaki isim Serel bu sefer sütyeniyle...

Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Instagram hesabından devamlı sınırları aştığı fotoğraflarını yayınlayan bu kez de Serel Yereli'nin tercihi göğüs dekolteli fotoğraflarından yana oldu. Serel Yereli'nin paylaşımları tepki toplamaya devam etti.

15.10.2021 15:36 - Son Güncelleme: 15.10.2021 15:36
Serel Yereli iç çamaşırı ve transparan gömleğiyle poz verdi yine sınır tanımadı! Tepkilerin odağındaki isim Serel bu sefer sütyeniyle...

Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Daha önce pek çok defa dekolteli paylaşımlarına alıştığımı Serel Yereli bu kez de sütyeni ve transpran gömleğiyle pozlarını paylaşarak tepkilerin odağında.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serel Yereli iç çamaşırı ve transparan gömleğiyle poz verdi yine sınır tanımadı! Tepkilerin odağındaki isim Serel bu sefer sütyeniyle...

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil biliyor.

Serel Yereli iç çamaşırı ve transparan gömleğiyle poz verdi yine sınır tanımadı! Tepkilerin odağındaki isim Serel bu sefer sütyeniyle...

TEPKİ TOPLADI

Serel Yereli'nin geçtiğimiz günlerde çıplak pozu takipçilerinin tepkisini toplamıştı.

Serel Yereli iç çamaşırı ve transparan gömleğiyle poz verdi yine sınır tanımadı! Tepkilerin odağındaki isim Serel bu sefer sütyeniyle...

Uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Serel Yereli, bir süre önce İzmir'e geldi.

Serel Yereli iç çamaşırı ve transparan gömleğiyle poz verdi yine sınır tanımadı! Tepkilerin odağındaki isim Serel bu sefer sütyeniyle...

Önce mavi mayolu fotoğraflar paylaşan Serel Yereli'nin tercihi bu kez transpara gömlek oldu.

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