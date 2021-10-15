Serel Yereli iç çamaşırı ve transparan gömleğiyle poz verdi yine sınır tanımadı! Tepkilerin odağındaki isim Serel bu sefer sütyeniyle...
Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Instagram hesabından devamlı sınırları aştığı fotoğraflarını yayınlayan bu kez de Serel Yereli'nin tercihi göğüs dekolteli fotoğraflarından yana oldu. Serel Yereli'nin paylaşımları tepki toplamaya devam etti.
15.10.2021 15:36
- Son Güncelleme: 15.10.2021 15:36
Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Daha önce pek çok defa dekolteli paylaşımlarına alıştığımı Serel Yereli bu kez de sütyeni ve transpran gömleğiyle pozlarını paylaşarak tepkilerin odağında.