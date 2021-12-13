Serel Yereli göğüs dekolteli mini elbisesiyle camlara tırmandı! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi 'sanat toplum içindir'
Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Sık sık dekoltenin dozunu aştığı paylaşımlarıyla, zaman zaman da çıplak pozlarıyla gündem olan Serel Yereli, bir süredir yaşadığı İngiltere'den aile ziyareti için Türkiye'ye gelmişti. Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye yerleştiğini ve güneş açtığında parklarda rahat rahat soyunabildiklerini söyleyen Serel Yereli, Instagram'da boş durmuyor. Daha önce geceliğiyle cama çıkan Serel Yereli, yine aynısını yaptı. Yereli, siyah mini elbisesi ve çizmesiyle, cama çıkarak poz verdi.
13.12.2021 17:11
- Son Güncelleme: 13.12.2021 18:00
Diğer bir yandan da Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmüyor.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
Daha önce geceliğiyle cama çıkan Serel Yereli, yine aynısını yaptı. Yereli, siyah mini elbisesi ve çizmesiyle, cama çıkarak poz verdi.