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Haberler Magazin Serel Yereli düğünden bikinili pozunu paylaştı yine adından söz ettirdi! Çırılçıplak fotoğrafıyla olay olan Serel Yereli...

Serel Yereli düğünden bikinili pozunu paylaştı yine adından söz ettirdi! Çırılçıplak fotoğrafıyla olay olan Serel Yereli...

Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Instagram hesabından devamlı sınırları aştığı fotoğraflarını yayınlayan Serel Yereli kısa bir süre öncede çıplak fotoğraf paylaşarak, tepkilerin odağınde yer almıştı. Serel Yereli bu kez de bir düğüne katıldı ve orada yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu.

26.08.2021 09:50 - Son Güncelleme: 26.08.2021 10:30
Serel Yereli düğünden bikinili pozunu paylaştı yine adından söz ettirdi! Çırılçıplak fotoğrafıyla olay olan Serel Yereli...

Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Daha önce pek çok defa dekolteli paylaşımlarına alıştığımı Serel Yereli geçtiğimiz günlerde çıplak paylaşarak tepkilerin odağında yer almıştı.

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Serel Yereli düğünden bikinili pozunu paylaştı yine adından söz ettirdi! Çırılçıplak fotoğrafıyla olay olan Serel Yereli...

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil biliyor.

Serel Yereli düğünden bikinili pozunu paylaştı yine adından söz ettirdi! Çırılçıplak fotoğrafıyla olay olan Serel Yereli...

TEPKİ TOPLADI

Güzel havaları fırsat bilip sık sık parka giden Serel Yereli'nin çıplak pozu takipçilerinin tepkisini toplamıştı.

Serel Yereli düğünden bikinili pozunu paylaştı yine adından söz ettirdi! Çırılçıplak fotoğrafıyla olay olan Serel Yereli...

Yereli çok konuşulan paylaşımlara imzasını atmaya devam ediyor.

Serel Yereli düğünden bikinili pozunu paylaştı yine adından söz ettirdi! Çırılçıplak fotoğrafıyla olay olan Serel Yereli...

Serel Yereli Instagram'dan yeni paylaşımlarda bulundu.

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