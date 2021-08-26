Serel Yereli düğünden bikinili pozunu paylaştı yine adından söz ettirdi! Çırılçıplak fotoğrafıyla olay olan Serel Yereli...
Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Instagram hesabından devamlı sınırları aştığı fotoğraflarını yayınlayan Serel Yereli kısa bir süre öncede çıplak fotoğraf paylaşarak, tepkilerin odağınde yer almıştı. Serel Yereli bu kez de bir düğüne katıldı ve orada yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu.
26.08.2021 09:50
- Son Güncelleme: 26.08.2021 10:30
Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Daha önce pek çok defa dekolteli paylaşımlarına alıştığımı Serel Yereli geçtiğimiz günlerde çıplak paylaşarak tepkilerin odağında yer almıştı.
TEPKİ TOPLADI
Güzel havaları fırsat bilip sık sık parka giden Serel Yereli'nin çıplak pozu takipçilerinin tepkisini toplamıştı.