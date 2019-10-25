Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a şok yasak!
Boşanmalarının ardından aralarında dargınlık ya da düşmanlık bulunmadığını söyleyen Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç ikilisi, haftalar sonra yeniden gündeme geldi. 5 yıllık evliliğini 5 dakikada bitiren Serdar Ortaç, boşanmasının üzerinden 2 ay geçtikten sonra eski eşi Chloe Loughnan hakkında şaşırtan bir karar aldırdı.
25.10.2019 17:55
- Son Güncelleme: 25.10.2019 17:55
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2014 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz 9 Ağustos'ta ise anlaşmalı olarak boşanmıştı. Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a yasak geldi.
Serdar Ortaç, sürpriz bir şekilde bitirdiği 5 yıllık evliliğinin ardından konuşmak ve konuşturmak istemiyor. Ayrılıktan 2 ay sonra Serdar Ortaç'tan şok bir halme geldi. Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a konuşma yasağı aldırdı.
2. Sayfa programının haberine göre; Chloe Loughnan, Serdar Ortaç ile evli kaldığı dönem ve evliliğinde yaşadıklarıyla ilgili olarak konuşamayacak.
Genç model, yasağı delerse 100 bin TL ödeyecek. Aynı şartlar Serdar Ortaç için de geçerli olacak. Ortaç da veriği röportajlarda Chloe ile evliliğinden bahsetmeyecek.
Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç'ın adı oyuncu Leman Davran ile anılmıştı. Aşk dedikodularını yalanlayan Serdar Ortaç'ın bu çıkışı akıllarda soru işareti bıraktı.