Serdar Ortaç’tan bomba itiraf! ‘Çocuğum olacaktı ama kürtaj oldular!’ diyen Serdar şoke etti! Aralarında ünlü isimler de var...

Ortaç "Okan Bayülgen'le birlikte olduğu dönemde Cansu'yla sohbet etmiştim. O zamandan bu yana hâlâ ona karşı hayranlığım var. Kimse yanlış anlamasın ama şimdi istesin onunla hemen nikâh masasına otururum. Onunla evlenemezsem bile evleneceğim kadın kesinlikle Cansu Dere gibi olmalı. Cansu benim hayalimdeki tip" demişti.