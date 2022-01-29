Serdar Ortaç'tan bomba itiraf! ‘Çocuğum olacaktı ama kürtaj oldular!’ diyen Serdar şoke etti! Aralarında ünlü isimler de var...
Serdar Ortaç'tan bomba itiraf! Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç, son olarak Nehir Gözlüm şarkısını Cansu Dere'ye yazdığını söyleyerek adından söz ettirmişti. Ortaç şimdi ise çocuk itirafıyla gündem oldu. Yıllardır çocuk sahibi olmak isteyen ünlü şarkıcı, "Çocuğum olacaktı ama kürtaj oldular!" diyerek yıllar sonra bir itirafta bulundu. Ortaç, muhabirlerin "Kürtajı tercih edenler arasında bizim tanıdığımız isimler de var mı?" sorusuna verdiği yanıtla ise şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
29.01.2022 18:14
- Son Güncelleme: 29.01.2022 18:24
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son olarak Cansu Dere itirafıyla çok konuşulmuştu.
Ortaç "Okan Bayülgen'le birlikte olduğu dönemde Cansu'yla sohbet etmiştim. O zamandan bu yana hâlâ ona karşı hayranlığım var. Kimse yanlış anlamasın ama şimdi istesin onunla hemen nikâh masasına otururum. Onunla evlenemezsem bile evleneceğim kadın kesinlikle Cansu Dere gibi olmalı. Cansu benim hayalimdeki tip" demişti.
"KÜRTAJ OLDULAR"
Uzun yıllardır baba olmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, bir muhabirin "Bir kez daha aşık olursanız baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine verdiği cevapla dikkat çekti.