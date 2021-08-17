Serdar Ortaç’ın nafaka pişmanlığı! ’Şeytan görsün yüzünü’ diyen Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’a verdi veriştirdi

"SANKİ DÜŞMANMIŞ GİBİ!"

Ünlü popçu, Bütün çalışmalarımız kadına gidiyor. Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor. 'Niye nafaka verdin o zaman?' diyeceksin. Verdik işte bir aptallık!" şeklinde konuştu. "Pişmanlık var mı?" sorusuna Ortaç, "Nafaka verdiğim için çok pişmanım ama ödeyeceğim. Nafaka istemeseydi, evime haciz koymasaydı pişman olmazdım" yanıtını verdi.Beş yıllık evliliği tek celsede biten şarkıcı, "Sanki düşmanmış gibi! Beni sevdin de evlendin. Şimdi neden evime haciz koyuyorsun? Bir tane evim var, onu mu istiyorsun?" diyerek, Chloe'ye sitemini dile getirdi.