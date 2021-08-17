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Haberler Magazin Serdar Ortaç'ın nafaka pişmanlığı! 'Şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'a verdi veriştirdi

Serdar Ortaç'ın nafaka pişmanlığı! 'Şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'a verdi veriştirdi

Serdar Ortaç'ın nafaka pişmanlığı gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Chloe Loughnan hakkında, 'Şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç, konserde sevenleriyle bir araya geldi. Muhabirlerle sohbet eden Ortaç, nafaka davası açıp bir dönem evine haciz koyduran eski eşi, İrlandalı model Chloe Loughnan'a, "Bütün çalışmalarımız kadına gidiyor. Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor" sözleriyle tepki gösterdi. Beş yıllık evliliği tek celsede biten şarkıcı, "Sanki düşmanmış gibi! Beni sevdin de evlendin. Şimdi neden evime haciz koyuyorsun? Bir tane evim var, onu mu istiyorsun?" diyerek Chloe'ye sitemini dile getirdi.

17.08.2021 12:28 - Son Güncelleme: 17.08.2021 15:44
Serdar Ortaç’ın nafaka pişmanlığı! ’Şeytan görsün yüzünü’ diyen Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’a verdi veriştirdi

SERDAR ORTAÇ'IN NAFAKA PİŞMANLIĞI!

5 yıl evli kaldığı İrlandalı model sevgilisi Chloe Loughnan hakkında sözleriyle dikkat çeken Serdar Ortaç'tan yeni açıklamalar geldi. 'Şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'a verdi veriştirdi

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Serdar Ortaç’ın nafaka pişmanlığı! ’Şeytan görsün yüzünü’ diyen Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’a verdi veriştirdi

2014 yılında dünyaevine giren Serdar Ortaç ile Chlole Loughnan, 2019'da boşanmıştı. 51 yaşındaki popçu, 22 yaş küçük İrlandalı modele 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı. 'Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sevenleriyle buluşan Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ve magazin gündeminden düşmeyen nafaka konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Serdar Ortaç’ın nafaka pişmanlığı! ’Şeytan görsün yüzünü’ diyen Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’a verdi veriştirdi

"BEDDUA ETMEDİM, KIZDIM"

Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Beddua etmedim. Bana emeği geçmiş, 10 sene bakmış, hayat arkadaşlığı yapmış kadına beddua etmem. 'Şeytan görsün yüzünü' dedim, çünkü kızdım" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç’ın nafaka pişmanlığı! ’Şeytan görsün yüzünü’ diyen Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’a verdi veriştirdi

"SANKİ DÜŞMANMIŞ GİBİ!"

Ünlü popçu, Bütün çalışmalarımız kadına gidiyor. Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor. 'Niye nafaka verdin o zaman?' diyeceksin. Verdik işte bir aptallık!" şeklinde konuştu. "Pişmanlık var mı?" sorusuna Ortaç, "Nafaka verdiğim için çok pişmanım ama ödeyeceğim. Nafaka istemeseydi, evime haciz koymasaydı pişman olmazdım" yanıtını verdi.Beş yıllık evliliği tek celsede biten şarkıcı, "Sanki düşmanmış gibi! Beni sevdin de evlendin. Şimdi neden evime haciz koyuyorsun? Bir tane evim var, onu mu istiyorsun?" diyerek, Chloe'ye sitemini dile getirdi.

Serdar Ortaç’ın nafaka pişmanlığı! ’Şeytan görsün yüzünü’ diyen Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan’a verdi veriştirdi

NELER YAŞANDI?

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 2019 yılında 5 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Serdar Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti.

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