Serdar Ortaç'ın nafaka pişmanlığı! 'Şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'a verdi veriştirdi
Serdar Ortaç'ın nafaka pişmanlığı gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Chloe Loughnan hakkında, 'Şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç, konserde sevenleriyle bir araya geldi. Muhabirlerle sohbet eden Ortaç, nafaka davası açıp bir dönem evine haciz koyduran eski eşi, İrlandalı model Chloe Loughnan'a, "Bütün çalışmalarımız kadına gidiyor. Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor" sözleriyle tepki gösterdi. Beş yıllık evliliği tek celsede biten şarkıcı, "Sanki düşmanmış gibi! Beni sevdin de evlendin. Şimdi neden evime haciz koyuyorsun? Bir tane evim var, onu mu istiyorsun?" diyerek Chloe'ye sitemini dile getirdi.
2014 yılında dünyaevine giren Serdar Ortaç ile Chlole Loughnan, 2019'da boşanmıştı. 51 yaşındaki popçu, 22 yaş küçük İrlandalı modele 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı. 'Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sevenleriyle buluşan Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ve magazin gündeminden düşmeyen nafaka konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"SANKİ DÜŞMANMIŞ GİBİ!"
Ünlü popçu, Bütün çalışmalarımız kadına gidiyor. Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor. 'Niye nafaka verdin o zaman?' diyeceksin. Verdik işte bir aptallık!" şeklinde konuştu. "Pişmanlık var mı?" sorusuna Ortaç, "Nafaka verdiğim için çok pişmanım ama ödeyeceğim. Nafaka istemeseydi, evime haciz koymasaydı pişman olmazdım" yanıtını verdi.Beş yıllık evliliği tek celsede biten şarkıcı, "Sanki düşmanmış gibi! Beni sevdin de evlendin. Şimdi neden evime haciz koyuyorsun? Bir tane evim var, onu mu istiyorsun?" diyerek, Chloe'ye sitemini dile getirdi.