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Serdar Ortaç'ın isyanı! 'Saklanıp turşumu mu kuracağım?'

Koronavirüs günlerinin en çok konuşulan isimlerinden olan Serdar Ortaç, can sıkıntısından kendisini dışarıya attı. Önceki gün Bebek Sahili'nde bisiklet kullanırken görüntülenen Ortaç, yorulup bir bankta oturdu. "Bisiklet sürdüm, yoruldum ve arabamı çağırdım şimdi de... Instagram'daki canlı yayınlara devam ediyorum. Evde çok sıkıldım" diyen şarkıcı, gelen eleştirilere de cevap verdi. 'Kendini sakla canlı yayın yapma' diyenlere yanıt veren Serdar Ortaç, "Evde saklanıp turşumu mu kuracağım?" dedi.

06.05.2020 13:14 - Son Güncelleme: 06.05.2020 13:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





