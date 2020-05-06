Serdar Ortaç'ın isyanı! 'Saklanıp turşumu mu kuracağım?'
Koronavirüs günlerinin en çok konuşulan isimlerinden olan Serdar Ortaç, can sıkıntısından kendisini dışarıya attı. Önceki gün Bebek Sahili'nde bisiklet kullanırken görüntülenen Ortaç, yorulup bir bankta oturdu. "Bisiklet sürdüm, yoruldum ve arabamı çağırdım şimdi de... Instagram'daki canlı yayınlara devam ediyorum. Evde çok sıkıldım" diyen şarkıcı, gelen eleştirilere de cevap verdi. 'Kendini sakla canlı yayın yapma' diyenlere yanıt veren Serdar Ortaç, "Evde saklanıp turşumu mu kuracağım?" dedi.
06.05.2020 13:14
- Son Güncelleme: 06.05.2020 13:34
Serdar Ortaç önceki gün Bebek Sahili'nde bisiklet kullanırken görüntülendi. Yorulup bir banka oturan şarkıcı, "Bisiklet sürdüm, yoruldum ve arabamı çağırdım şimdi de... Instagram'daki canlı yayınlara devam ediyorum. Evde çok sıkıldım" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şarkıcı, karantina günlerinde en çok canlı yayın yapan isimlerden biri olması hakkında ise, "Herkes bana 'kendini sakla canlı yayın yapma' diyor. Kıymetsiz oluyormuşum göz önünde olunca. Ne yapacağım, evde saklanıp turşumu mu kuracağım" açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz ay İrlanda'da yaşayan eski eşi Chloe Loughnan'ın nafakasını ödeyemediğini belirten Ortaç, maddi durumu hakkında da bilgi verdi: "Chloe baskı yapmıyor. 'Ne zaman paran olursa o zaman öde' dedi. Ama biz daha ölmedik, zaten artık nafakasını ödüyorum."
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, koronavirüs salgınından beri neredeyse her gün Instagram hesabından takipçileriyle buluşuyor. Ortaç, son yaptığı canlı yayında karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.
Evde çok sıkıldığını dile getiren ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar sıkıntıdan kendimi keseceğim. Eskisi gibi cumartesi-pazar şehirden şehre gezmek istiyorum, ne güzeldi.