Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ı korkutan sörf macerası! Denizin ortasında tek başına kalan sarışın güzel...

Verdiği bir röportaj da, "En mutlu olduğum zamanda bile mutsuz olurdum" açıklaması hatırlatılan Ortaç, "Ne yapayım baba! Neyse o. Mutsuzum da, isyankarım da benim yapım bu. 'Mutsuzum' diye bir şarkım da var hatta. Varın oradan yola çıkın artık. Aslında güzel günlerim de çok oldu ama ben mahvettim" dedi. Aşka kalbini kapatmadığını da belirten Ortaç, "Aşık olursam, seversem bırakmam" diyerek bisikletiyle evine gitti.