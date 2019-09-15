Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan çok konuşulan bikinili paylaşım!

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 5 yıl önce görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Geçtiğimiz Ağustos ayında boşanan çiftin ayrılık nedeni hakkında bir çok iddia ortaya atılmış ancak ikili bu konuyla ilgili net bir şey paylaşmamıştı. 5 yıllık evliliğin 5 dakikada bitmesinin ardından Chloe Loughnan, "Severek ayrılıyorum." yorumunda bulunmuştu. Tatil için Dubai'yi tercih eden İrlandalı model, siyah fırfırlı bikinisiyle çekildiği fotoğrafı, ''My happy place (Benim mutlu yerim)'' notuyla paylaştı. Chloe'nin bu fotoğrafı, "Ayrılığı çabuk unuttu." yorumlarına neden oldu. İşte ünlü isimlerin çok konuşulan tatil pozları...

15.09.2019 16:53 - Son Güncelleme: 15.09.2019 16:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





