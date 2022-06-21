Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ortalığı ateşe verdi görenler: "Bikini yok sandım ne yaptın eski yenge?"
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ortalığı ateşe verdi. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile 5 yıl evli kalan ve 2018 yılında boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan, Instagram pozlarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Loughnan'ın bikini rengi ve bronz tenini bir anlık bile olsa ayırt edemeyen takipçiler, "Bikini yok sandım ne yaptın eski yenge?" yorumları yaptı.
21.06.2022 13:23 - Son Güncelleme: 21.06.2022 13:23
"NE YAPTIN ESKİ YENGE?"
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ortalığı ateşe verdi, ünlü modelin sosyal medya paylaşımlarını gören takipçilei, "bikini yok sandım ne yaptın eski yenge?" yorumları yaptı.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile 5 yıl evli kalan Chloe Loughnan Instagram paylaşımları ile zaman zaman adından söz ettiriyor.
İşte Chloe Loughnan'ın çok konuşulan tatil fotoğrafı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 yaz tatilinden kareler...