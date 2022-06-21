Vav TV İzle
Haberler Magazin Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ortalığı ateşe verdi görenler: "Bikini yok sandım ne yaptın eski yenge?"

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ortalığı ateşe verdi görenler: "Bikini yok sandım ne yaptın eski yenge?"

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ortalığı ateşe verdi. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile 5 yıl evli kalan ve 2018 yılında boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan, Instagram pozlarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Loughnan'ın bikini rengi ve bronz tenini bir anlık bile olsa ayırt edemeyen takipçiler, "Bikini yok sandım ne yaptın eski yenge?" yorumları yaptı.

21.06.2022 13:23 - Son Güncelleme: 21.06.2022 13:23
Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan ortalığı ateşe verdi görenler: Bikini yok sandım ne yaptın eski yenge?

"NE YAPTIN ESKİ YENGE?"

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ortalığı ateşe verdi, ünlü modelin sosyal medya paylaşımlarını gören takipçilei, "bikini yok sandım ne yaptın eski yenge?" yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan ortalığı ateşe verdi görenler: Bikini yok sandım ne yaptın eski yenge?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile 5 yıl evli kalan Chloe Loughnan Instagram paylaşımları ile zaman zaman adından söz ettiriyor.

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan ortalığı ateşe verdi görenler: Bikini yok sandım ne yaptın eski yenge?

Son olarak paylaştığı pozda bronz teni ile bikinisi ayırt edilemeyen Chloe'yi görenler, "Bikini yok sandım ne yaptın eski yenge?" yorumları yaptı.

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan ortalığı ateşe verdi görenler: Bikini yok sandım ne yaptın eski yenge?

İşte Chloe Loughnan'ın çok konuşulan tatil fotoğrafı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 yaz tatilinden kareler...

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan ortalığı ateşe verdi görenler: Bikini yok sandım ne yaptın eski yenge?

ÜNLÜLER 2022 YAZ SEZONUNU AÇTI

Yıl boyunca pandeminin de etkisini azaltmasıyla sıkı çalışan ünlüler, soluğu Bodrum ya da Çeşme'de alıyor.

SON DAKİKA