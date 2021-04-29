RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan ilan-ı aşk! İşte Maldivler tatilinde olan Chloe Loughnan ve yeni sevgilisi...

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan aşkını ilan etti! 2014 yılında İrlandalı güzel Chloe Loughnan ile dünyaevine giren ve 2019 yılında evliliği sonlandıran Serdar Ortaç, eski eşiyle gündeme geldi. Chloe Loughnan Instagram hesabından yeni sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı. Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra ilk kez böyle bir hamlede bulunan Chloe Loughnan ve sevgilisinin Maldivler pozu gündeme bomba gibi düştü!

29.04.2021 16:23 - Son Güncelleme: 29.04.2021 16:32
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan aşkını ilan etti! İşte Maldivler tatilinde olan Chloe Loughnan ve yeni sevgilisi...

İLAN-I AŞK!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan aşkını ilan etti! Müzik dünyasının efsane isimleri arasında yer alan adeta müzik üretme makinesi olan Serdar Ortaç'ın 2019 yılında boşandığı eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı. 28 yaşındaki İrlandalı model, sürpriz birlikteliğini Maldivler tatilinde ilan etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan ilan-ı aşk! İşte Maldivler tatilinde olan Chloe Loughnan ve yeni sevgilisi...

Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü atlatan İrlandalı model Chloe Loughnan, şu sıralar Maldivler'de tatil yapıyor. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Loughnan, yayınladığı gönderi ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan ilan-ı aşk! İşte Maldivler tatilinde olan Chloe Loughnan ve yeni sevgilisi...

"BENİM!"

Ünlü manken, Andy O'Connell adlı sevgilisi ile birlikte verdiği pozu, "Benim" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan ilan-ı aşk! İşte Maldivler tatilinde olan Chloe Loughnan ve yeni sevgilisi...

2019'DA BOŞANDILAR

Serdar Ortaç, 2014'te nikah masasına oturduğu İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019 yılında tek celsede boşanmıştı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan ilan-ı aşk! İşte Maldivler tatilinde olan Chloe Loughnan ve yeni sevgilisi...

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE PAYLAŞMIŞ

Chloe Loughnan'ın bu gönderisi Andy O'Connell'in Instagram paylaşımlarını da gözler önüne serdi. Connell'in 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birlikte çekilen bu karelerini, "Seni seviyorum" sözleriyle yayınladığı görüldü.