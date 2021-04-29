Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan ilan-ı aşk! İşte Maldivler tatilinde olan Chloe Loughnan ve yeni sevgilisi...

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan aşkını ilan etti! 2014 yılında İrlandalı güzel Chloe Loughnan ile dünyaevine giren ve 2019 yılında evliliği sonlandıran Serdar Ortaç, eski eşiyle gündeme geldi. Chloe Loughnan Instagram hesabından yeni sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı. Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra ilk kez böyle bir hamlede bulunan Chloe Loughnan ve sevgilisinin Maldivler pozu gündeme bomba gibi düştü!

29.04.2021 16:23 - Son Güncelleme: 29.04.2021 16:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





