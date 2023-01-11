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Haberler Magazin Serdar Ortaç'ın acı günü! Ölüm haberiyle yıkıldı vefatının ardından sosyal medyadan işte böyle veda etti: ''O ailemizin bir parçasıydı onsuz kaldık''

Serdar Ortaç'ın acı günü! Ölüm haberiyle yıkıldı vefatının ardından sosyal medyadan işte böyle veda etti: ''O ailemizin bir parçasıydı onsuz kaldık''

47 yaşındaki ünlü müzisyen Hakan Yelbiz Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Yelbiz'in vefatı Serdar Ortaç'ı derinden yaraladı. Serdar Ortaç ve Hakan Yelbiz'in yakın dost oldukları biliniyordu. Ünlü şarkısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yelbiz ile ilgili duygusal ifadeler kullandı. Yıllardır müzik piyasasında bir çok ünlü isimle çalışan ünlü müzisyen hakkında Ortaç'ın yanı sıra diğer bir çok sanatçı dostlarından da paylaşımlar gelmeye başladı. İşte detaylar...

11.01.2023 16:10 - Son Güncelleme: 11.01.2023 16:21
Serdar Ortaç’ın acı günü! Ölüm haberiyle yıkıldı vefatının ardından sosyal medyadan işte böyle veda etti: ’’O ailemizin bir parçasıydı onsuz kaldık’’

Hakan Yelbiz'den acı haber dün akşam geldi. Muğla'nın Milas ilçesinde aracıyla seyir halindeyken kaza geçiren yaşamını yitirdi.

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Serdar Ortaç’ın acı günü! Ölüm haberiyle yıkıldı vefatının ardından sosyal medyadan işte böyle veda etti: ’’O ailemizin bir parçasıydı onsuz kaldık’’

Hakan Yelbiz'in kullandığı otomobil şarampole yuvarlanmıştı. Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak dururken, araçta sıkışan Hakan Yelbiz ve Sabine Ayper Yelbiz itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılmıştı.

Serdar Ortaç’ın acı günü! Ölüm haberiyle yıkıldı vefatının ardından sosyal medyadan işte böyle veda etti: ’’O ailemizin bir parçasıydı onsuz kaldık’’

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, Sabine Ayper Yelbiz ise Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Serdar Ortaç’ın acı günü! Ölüm haberiyle yıkıldı vefatının ardından sosyal medyadan işte böyle veda etti: ’’O ailemizin bir parçasıydı onsuz kaldık’’

47 yaşındaki müzisyen, bugün memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Serdar Ortaç’ın acı günü! Ölüm haberiyle yıkıldı vefatının ardından sosyal medyadan işte böyle veda etti: ’’O ailemizin bir parçasıydı onsuz kaldık’’

Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Yelbiz'in cenazesi, kılınan namazın ardından Güneyket Mezarlığı'nda anneannesinin üzerine defnedildi.

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