Serdar Ortaç'ın acı günü! Ölüm haberiyle yıkıldı vefatının ardından sosyal medyadan işte böyle veda etti: ''O ailemizin bir parçasıydı onsuz kaldık''
47 yaşındaki ünlü müzisyen Hakan Yelbiz Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Yelbiz'in vefatı Serdar Ortaç'ı derinden yaraladı. Serdar Ortaç ve Hakan Yelbiz'in yakın dost oldukları biliniyordu. Ünlü şarkısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yelbiz ile ilgili duygusal ifadeler kullandı. Yıllardır müzik piyasasında bir çok ünlü isimle çalışan ünlü müzisyen hakkında Ortaç'ın yanı sıra diğer bir çok sanatçı dostlarından da paylaşımlar gelmeye başladı. İşte detaylar...
11.01.2023 16:10 - Son Güncelleme: 11.01.2023 16:21
Hakan Yelbiz'den acı haber dün akşam geldi. Muğla'nın Milas ilçesinde aracıyla seyir halindeyken kaza geçiren yaşamını yitirdi.
Hakan Yelbiz'in kullandığı otomobil şarampole yuvarlanmıştı. Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak dururken, araçta sıkışan Hakan Yelbiz ve Sabine Ayper Yelbiz itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılmıştı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, Sabine Ayper Yelbiz ise Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.