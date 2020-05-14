RAMAZAN İMSAKİYE
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Serdar Ortaç sahanda yumurta hikayesi ile şoke etti! "Sahana su koydum..."

Serdar Ortaç, corona virüs endeni ile ev karantinasında olan ünlüler arasında sosyal medyayı en aktif kullananlardan. 50 yaşındaki Ortaç, hastanelerde corona virüse karşı mücadele veren temizlik işçisinden profesörüne, hemşiresinden doktoruna kadar tüm sağlık çalışanlara destek için ücretsiz bir konser vereceği ve gelirini sağlık çalışanlarına bağışlayacağı yönündeki sözleri ile takdir edilmişti. Ancak Ortaç bu kez sınıfta kaldı. Karantina günlerinde mutfak macerasını anlatan Serdar Ortaç, sahanda yumurta hikayesi ile herkesi şoke etti.

14.05.2020 13:16 - Son Güncelleme: 14.05.2020 13:50
Serdar Ortaç sahanda yumurta hikayesi ile şoke etti! Sahana su koydum...

Serdar Ortaç, sosyal medyadan özellikle sağlık çalışanlarına destek vermek için canlı yayınlar yaptığını vurgularken, hayranlarına 15 yeni besteye imza attığının müjdesini verdi. 50 yaşındaki popçunun, "Karantina günlerinde herkes usta birer aşçı oldu. Siz de yemek yapıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt herkesi şaşırttı.

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Serdar Ortaç sahanda yumurta hikayesi ile şoke etti! Sahana su koydum...

"30 yıldır yalnız yaşıyorum, evliliğimi saymazsak. Hiç yemek yapmayı bilmem, çay demlemeyi bile bilmiyorum. Bu karantina döneminde canım sahanda yumurta istedi."

Serdar Ortaç sahanda yumurta hikayesi ile şoke etti! Sahana su koydum...

"Annemi aradım; 'Sahanda yumurta yapacağım. Bir yere vurunca yumurta kırılıyor, sonrasında da onu pişiriyoruz. Bu kadar değil mi?' diye sordum. O da, 'Evet sadece bu kadar' dedi."

Serdar Ortaç sahanda yumurta hikayesi ile şoke etti! Sahana su koydum...

"Bana sahana yağ koymam gerektiğini söylemedi. Ben de bilmiyorum tabii. Onun için sahana su koydum. Suyu da biraz fazla koymuşum, üstüne yumurtayı kırdım. Doğaldır ki sonra da onu döktüm. Yani kısacası anlayacağın benim yemek maceram çabuk bitti."

Serdar Ortaç sahanda yumurta hikayesi ile şoke etti! Sahana su koydum...

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK İÇİN ÜCRETSİZ KONSER
Ortaç, hastanelerde corona virüse karşı mücadele veren temizlik işçisinden profesörüne, hemşiresinden doktoruna kadar tüm sağlık çalışanlara destek için ücretsiz bir konser vereceğini ve gelirini sağlık çalışanlarına bağışlayacağını duyurdu.

Serdar Ortaç sahanda yumurta hikayesi ile şoke etti! Sahana su koydum...
Serdar Ortaç sahanda yumurta hikayesi ile şoke etti! Sahana su koydum...
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