Serdar Ortaç sahanda yumurta hikayesi ile şoke etti! "Sahana su koydum..."
Serdar Ortaç, corona virüs endeni ile ev karantinasında olan ünlüler arasında sosyal medyayı en aktif kullananlardan. 50 yaşındaki Ortaç, hastanelerde corona virüse karşı mücadele veren temizlik işçisinden profesörüne, hemşiresinden doktoruna kadar tüm sağlık çalışanlara destek için ücretsiz bir konser vereceği ve gelirini sağlık çalışanlarına bağışlayacağı yönündeki sözleri ile takdir edilmişti. Ancak Ortaç bu kez sınıfta kaldı. Karantina günlerinde mutfak macerasını anlatan Serdar Ortaç, sahanda yumurta hikayesi ile herkesi şoke etti.
14.05.2020 13:16
- Son Güncelleme: 14.05.2020 13:50
Serdar Ortaç, sosyal medyadan özellikle sağlık çalışanlarına destek vermek için canlı yayınlar yaptığını vurgularken, hayranlarına 15 yeni besteye imza attığının müjdesini verdi. 50 yaşındaki popçunun, "Karantina günlerinde herkes usta birer aşçı oldu. Siz de yemek yapıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt herkesi şaşırttı.
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