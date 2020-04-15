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Serdar Ortaç kumar yüzünden ekonomik zorlukta! Serdar Ortaç'ın toplam borcu dudak uçuklattı

Serdar Ortaç evlatlık edinme isteği ile dikkat çekmiş, eşi 'Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra yalnızlığa düştü' iddiasıyla magazin gündeminde adından epey söz ettirmişti. Geçtiğimiz Eylül ayında Kıbrıs'ta konser verdiği otelin casinosunda kumar oynayarak 120 bin dolar kaybettiği iddia edilen Serdar Ortaç, daha önce kumar borçlarını temizlediğini ve elinde sadece bir evinin kaldığını açıklamıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Serdar Ortaç, Seçil Gür ile ayrılığının ardından Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla takipçileriyle dertleşmeye başladı. Dün akşam yeni bir canlı yayın yapan Serdar Ortaç yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bahsetti. Aylık 120 bin lira kredi ödediğini söyleyen Ortaç toplam borcunun ne kadar olduğunu açıkladı.

15.04.2020 12:34 - Son Güncelleme: 15.04.2020 12:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





