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Serdar Ortaç kumar yüzünden ekonomik zorlukta! Serdar Ortaç'ın toplam borcu dudak uçuklattı

Serdar Ortaç evlatlık edinme isteği ile dikkat çekmiş, eşi 'Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra yalnızlığa düştü' iddiasıyla magazin gündeminde adından epey söz ettirmişti. Geçtiğimiz Eylül ayında Kıbrıs'ta konser verdiği otelin casinosunda kumar oynayarak 120 bin dolar kaybettiği iddia edilen Serdar Ortaç, daha önce kumar borçlarını temizlediğini ve elinde sadece bir evinin kaldığını açıklamıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Serdar Ortaç, Seçil Gür ile ayrılığının ardından Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla takipçileriyle dertleşmeye başladı. Dün akşam yeni bir canlı yayın yapan Serdar Ortaç yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bahsetti. Aylık 120 bin lira kredi ödediğini söyleyen Ortaç toplam borcunun ne kadar olduğunu açıkladı.

15.04.2020 12:34 - Son Güncelleme: 15.04.2020 12:52
Serdar Ortaç kumar yüzünden ekonomik zorlukta! Serdar Ortaç'ın toplam borcu dudak uçuklattı

Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Serdar Ortaç'ın bu ilişkisi kısa sürdü. Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini eve kapatan ve gerekli izolasyon kurallarına uyan Ortaç, sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla hayranlarıyla sohbet etmeye başladı.

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Serdar Ortaç kumar yüzünden ekonomik zorlukta! Serdar Ortaç'ın toplam borcu dudak uçuklattı

Ortaç, dün akşam yaptığı canlı yayında bu süreçte yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı. Aylık 120 bin lira kredi ödediğini söyleyen Ortaç toplam borcunun ne kadar olduğunu açıkladı.

Serdar Ortaç kumar yüzünden ekonomik zorlukta! Serdar Ortaç'ın toplam borcu dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı, "Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum." dedi.

SERDAR ORTAÇ KUMARHANEDE GÖRÜNTÜLENDİ - TIKLA

Serdar Ortaç kumar yüzünden ekonomik zorlukta! Serdar Ortaç'ın toplam borcu dudak uçuklattı

Ortaç ayrıca, "Eskisi gibi kira gelirim yok. Bir lira para biriktirmedim. Telif gelirse geçiniyoruz" ifadelerini kullandı. Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde yaptığı canlı yayında da takipçilerine kız evlat edineceğini söylemişti.

Serdar Ortaç kumar yüzünden ekonomik zorlukta! Serdar Ortaç'ın toplam borcu dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdikten sonra şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadı ve kısa sürede ayrıldı.

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