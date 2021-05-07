Serdar Ortaç koronavirüs aşısı oldu! O anları sosyal medyada paylaştı takipçilerini uyardı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, koronavirüs aşısı oldu. O anları sosyal medya hesabında yayınlayan şarkıcı, aşı olma konusunda takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi. Ortaç, "BioNTech aşısı oluyorum. Bir kez daha söylüyorum, herkesin olması gerekiyor" şeklinde konuştu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise Serdar Ortaç'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İşte ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın o paylaşımı…

07.05.2021 20:17 - Son Güncelleme: 07.05.2021 20:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





