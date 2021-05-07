Serdar Ortaç koronavirüs aşısı oldu! O anları sosyal medyada paylaştı takipçilerini uyardı
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, koronavirüs aşısı oldu. O anları sosyal medya hesabında yayınlayan şarkıcı, aşı olma konusunda takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi. Ortaç, "BioNTech aşısı oluyorum. Bir kez daha söylüyorum, herkesin olması gerekiyor" şeklinde konuştu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise Serdar Ortaç'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İşte ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın o paylaşımı…
07.05.2021 20:17
- Son Güncelleme: 07.05.2021 20:58
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, koronavirüs aşısı oldu. Devlet hastanesinde BioNTech aşısı yaptıran Ortaç, o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaştı.
Ortaç, şu sözlerle takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi: "Geldik devlet hastanesine, BioNTech aşısı birinci dozu yaptırıyoruz. Bir kere daha söylüyorum, herkesin olması gerekiyor. Şifa olsun"
Şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, Serdar Ortaç'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ortaç'ın paylaşımının ardından aşı olan ünlüler merak konusu oldu. İşte koronavirüs aşısı olan ünlü isimler..