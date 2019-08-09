Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın boşanmasında şok gerçek! Magazin dünyası çalkalandı! Meğer Chloe...

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini dün görülen davayla tek celsede bitirdi. Anlaşmalı olarak ayrılan çiftin boşanma detayları herkesi şaşırttı. Herkes Serdar Ortaç'ın boşanma nedenini merak ediyor ancak çift ısrarla bu konu hakkında net bir açıklamada bulunmadı. Serdar Ortaç'ın boşanmanın ardından eski eşi Chloe'ye nafaka ödeyeceği öğrenildi. Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın boşanmasında bir detay ise herkesi şok eden türdendi. İşte Serdar Ortaç'ın boşanmasında dikkat çeken ayrıntı...

09.08.2019 17:10 - Son Güncelleme: 09.08.2019 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





