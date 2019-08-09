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Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın boşanmasında şok gerçek! Magazin dünyası çalkalandı! Meğer Chloe...

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini dün görülen davayla tek celsede bitirdi. Anlaşmalı olarak ayrılan çiftin boşanma detayları herkesi şaşırttı. Herkes Serdar Ortaç'ın boşanma nedenini merak ediyor ancak çift ısrarla bu konu hakkında net bir açıklamada bulunmadı. Serdar Ortaç'ın boşanmanın ardından eski eşi Chloe'ye nafaka ödeyeceği öğrenildi. Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın boşanmasında bir detay ise herkesi şok eden türdendi. İşte Serdar Ortaç'ın boşanmasında dikkat çeken ayrıntı...

09.08.2019 17:10 - Son Güncelleme: 09.08.2019 17:37
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın boşanmasında şok gerçek! Magazin dünyası çalkalandı! Meğer Chloe...

MAGAZİN DÜNYASI BUNU KONUŞUYOR!

2014 senesinde dünya evine giren ve sürekli haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan dün boşandı. Adliye çıkışı konuşan çift "Severek ayrıldık" diyerek açıklama yaptılar.

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın boşanmasında şok gerçek! Magazin dünyası çalkalandı! Meğer Chloe...

MAĞDUR ETMEMEK İÇİN EV VE ARABA VERDİ

Anlaşmalı olarak boşanan çiftten Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a nafaka ödeyeceği de gelen bilgiler arasında. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Serdar Ortaç beş yıl evli kaldığı Chloe'yi mağdur etmemek için ilk olarak bir otomobil ve bir ev verdi.

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın boşanmasında şok gerçek! Magazin dünyası çalkalandı! Meğer Chloe...

BİR GÜN ÖNCE ÖĞRENDİ

Serdar Ortaç'ın bir süredir boşanma işlemleri için avukatlarıyla görüştüğü iddia edildi. Chloe Loughnan ise boşanmayı duruşmadan bir gün önce öğrendi.

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın boşanmasında şok gerçek! Magazin dünyası çalkalandı! Meğer Chloe...

CHLOE LOUGHNAN HASTANELİK OLDU! HABER İÇİN TIKLAYIN!

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın boşanmasında şok gerçek! Magazin dünyası çalkalandı! Meğer Chloe...
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın boşanmasında şok gerçek! Magazin dünyası çalkalandı! Meğer Chloe...
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