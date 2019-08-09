Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın boşanmasında şok gerçek! Magazin dünyası çalkalandı! Meğer Chloe...
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini dün görülen davayla tek celsede bitirdi. Anlaşmalı olarak ayrılan çiftin boşanma detayları herkesi şaşırttı. Herkes Serdar Ortaç'ın boşanma nedenini merak ediyor ancak çift ısrarla bu konu hakkında net bir açıklamada bulunmadı. Serdar Ortaç'ın boşanmanın ardından eski eşi Chloe'ye nafaka ödeyeceği öğrenildi. Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın boşanmasında bir detay ise herkesi şok eden türdendi. İşte Serdar Ortaç'ın boşanmasında dikkat çeken ayrıntı...
MAĞDUR ETMEMEK İÇİN EV VE ARABA VERDİ
Anlaşmalı olarak boşanan çiftten Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a nafaka ödeyeceği de gelen bilgiler arasında. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Serdar Ortaç beş yıl evli kaldığı Chloe'yi mağdur etmemek için ilk olarak bir otomobil ve bir ev verdi.