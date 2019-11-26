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Serdar Ortaç ile boşandığı eşi Chloe Loughnan'dan şaşırtan gelişme!

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmışlardı. Ayrılığın ardından ikili hakkında sık sık aşk haberleri gündeme gelmiş, Ortaç ve Loughnan bu iddiaları her seferinde yalanlamıştı.
İrlandalı manken Chloe Loughnan ile evliliğini bitiren Serdar Ortaç, Harbiye'de verdiği konser sırasında dansçısını işaret ederek "Ne varsa bizde var. Annemi zamanında dinlemedim. Çok haklıydın anne" demişti. Geçtiğimiz günlerde Seksenler dizisi oyuncusu Leman Devran ile adı aşk dedikodularına karışan Serdar Ortaç hakkında bir magazin programında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Serdar Ortaç ile boşandığı eşi Chloe Loughnan yeniden mi evleniyor? İşte detaylar...

26.11.2019 12:29 - Son Güncelleme: 26.11.2019 12:37
Serdar Ortaç ile boşandığı eşi Chloe Loughnan'dan şaşırtan gelişme!

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmışlardı. Ayrılığın ardından ikili hakkında sık sık aşk haberleri gündeme gelmiş, Ortaç ve Loughnan bu iddiaları her seferinde yalanlamıştı. Son olarak bir kanalda yayınlanan magazin programında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Serdar Ortaç ile boşandığı eşi Chloe Loughnan'dan şaşırtan gelişme!

AYRILIĞA DAYANAMADILAR!

İddiaya göre Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Chloe'yi unutamayan Ortaç, eski eşine yeniden evlenme teklifi etti.

Serdar Ortaç ile boşandığı eşi Chloe Loughnan'dan şaşırtan gelişme!

İKİNCİ KEZ EVLENİYORLAR!

Loguhnan'ın da bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Ünlü çiftin ne zaman yeniden nikah masasına oturacağı ise henüz merak konusu.

Serdar Ortaç ile boşandığı eşi Chloe Loughnan'dan şaşırtan gelişme!
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