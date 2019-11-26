Serdar Ortaç ile boşandığı eşi Chloe Loughnan'dan şaşırtan gelişme!

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmışlardı. Ayrılığın ardından ikili hakkında sık sık aşk haberleri gündeme gelmiş, Ortaç ve Loughnan bu iddiaları her seferinde yalanlamıştı. Son olarak bir kanalda yayınlanan magazin programında flaş bir iddia ortaya atıldı.