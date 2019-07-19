Serdar Ortaç ile boşanacakları iddia edilen Chloe Loughnan: Tek eksiğim...

Serdar Ortaç'la yaptığı evlilikten sonra magazin medyasının yakından takip etmeye başladığı Chloe Loughnan, bir süredir Dalaman'da denizin ve güneşin tadını çıkartıyor. Sosyal medya hesabından tatiliyle ilgili paylaşımlarda bulunan Loughnan, beyaz teni nedeniyle güneşten uzak durmaya çabalarken bir yandan da bronz görünmek istediğinin altını çizdi. İşte eşi Serdar Ortaç ile evliliğinin kötü gittiği iddia edilen Chloe Loughnan'ın paylaşımı...

19.07.2019 16:51 - Son Güncelleme: 19.07.2019 16:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





