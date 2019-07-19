Serdar Ortaç ile boşanacakları iddia edilen Chloe Loughnan: Tek eksiğim...
Serdar Ortaç'la yaptığı evlilikten sonra magazin medyasının yakından takip etmeye başladığı Chloe Loughnan, bir süredir Dalaman'da denizin ve güneşin tadını çıkartıyor. Sosyal medya hesabından tatiliyle ilgili paylaşımlarda bulunan Loughnan, beyaz teni nedeniyle güneşten uzak durmaya çabalarken bir yandan da bronz görünmek istediğinin altını çizdi. İşte eşi Serdar Ortaç ile evliliğinin kötü gittiği iddia edilen Chloe Loughnan'ın paylaşımı...
19.07.2019 16:51
- Son Güncelleme: 19.07.2019 16:51
Şarkıcı Serdar Ortaç'la yaptığı evlilikten sonra magazin medyasının yakından takip etmeye başladığı Chloe Loughnan, bir süredir Dalaman'da denizin ve güneşin tadını çıkartıyor.
Sosyal medya hesabından tatiliyle ilgili paylaşımlarda bulunan Loughnan, beyaz teni nedeniyle güneşten uzak durmaya çabalarken bir yandan da bronz görünmek istediğinin altını çizdi.
27 yaşındaki genç kadın kaldığı otelin deniz kenarında bulunan bir gölgeliğin altında çekilmiş karesini; "Evet bronzluğa ihtiyacım var" notuyla paylaştı.
Chloe'nin bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni alırken aynı zamanda güzelliğini öven çok sayıda yorum da aldı.
CHLOE LOUGHNAN KİMDİR?
Ünlü Popçu Serdar Ortaç'ın eşi olan Chloe Loughnan Litvanya asıllı bir mankendir. 1992 yılında dünyaya gelen güzel manken aynı zamanda oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir.