Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti... Karabiberim'in esmer bombası yıllar sonra ortaya çıktı! İlknur Soydaş'ın son haline bakın!

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan İlknur Soydaş setleri çok özlediğini şu sözlerle ifade etmişti: "Yaklaşık 10 yıldır setlerden uzak kaldım. Bu yıl setlere dönme kararı aldım. Dizi olmaz ama sinemadan gelen teklif olursa kabul edeceğim. Diziler çok uzun soluklu olduğu için o kadar vakit ayıramam"