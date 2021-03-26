Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti... Karabiberim'in esmer bombası yıllar sonra ortaya çıktı! İlknur Soydaş'ın son haline bakın!
Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti... Karabiberim'in esmer bombası yıllar sonra ortaya çıktı! İlknur Soydaş son haliyle magazin gündeminde... 27 yıl önce müzik listelerini altüst eden Serdar Ortaç'ın Karabiberim şarkısının klibinde, ünlü sanatçının göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş şimdi 44 yaşında. Yıllar güzel manken için adeta durmuş gibi... İşte güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen İlknur Soydaş'ın son hali...
2002 yılında futbolcu Ozan Köprülü ile evlenen İlknur Soydaş, 2006 yılında boşandı.İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra ekrandan elini eteğini çeken 44 yaşındaki İlknur Soydaş da Instagram dünyasına adımını attı.Mutlu bir evliliği olan Soydaş günlük yaşantısından karelerini paylaşarak beğeni topluyor. Soydaş'a "Yıllara meydan okuyorsun", "Bu ne güzellik" tarzında yorum yağıyor.