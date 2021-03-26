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Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti... Karabiberim'in esmer bombası yıllar sonra ortaya çıktı! İlknur Soydaş'ın son haline bakın!

Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti... Karabiberim'in esmer bombası yıllar sonra ortaya çıktı! İlknur Soydaş son haliyle magazin gündeminde... 27 yıl önce müzik listelerini altüst eden Serdar Ortaç'ın Karabiberim şarkısının klibinde, ünlü sanatçının göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş şimdi 44 yaşında. Yıllar güzel manken için adeta durmuş gibi... İşte güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen İlknur Soydaş'ın son hali...

26.03.2021 12:08 - Son Güncelleme: 26.03.2021 13:03
Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti... Karabiberim'in esmer bombası yıllar sonra ortaya çıktı! İlknur Soydaş'ın son haline bakın!

Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti... Karabiberim'in esmer bombası yıllar sonra ortaya çıktı! iş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren İlknur Soydaş, son haliyle sosyal medya gündeminde...

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Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti... Karabiberim'in esmer bombası yıllar sonra ortaya çıktı! İlknur Soydaş'ın son haline bakın!

2002 yılında futbolcu Ozan Köprülü ile evlenen İlknur Soydaş, 2006 yılında boşandı.İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra ekrandan elini eteğini çeken 44 yaşındaki İlknur Soydaş da Instagram dünyasına adımını attı.Mutlu bir evliliği olan Soydaş günlük yaşantısından karelerini paylaşarak beğeni topluyor. Soydaş'a "Yıllara meydan okuyorsun", "Bu ne güzellik" tarzında yorum yağıyor.

Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti... Karabiberim'in esmer bombası yıllar sonra ortaya çıktı! İlknur Soydaş'ın son haline bakın!

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan İlknur Soydaş setleri çok özlediğini şu sözlerle ifade etmişti: "Yaklaşık 10 yıldır setlerden uzak kaldım. Bu yıl setlere dönme kararı aldım. Dizi olmaz ama sinemadan gelen teklif olursa kabul edeceğim. Diziler çok uzun soluklu olduğu için o kadar vakit ayıramam"

Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti... Karabiberim'in esmer bombası yıllar sonra ortaya çıktı! İlknur Soydaş'ın son haline bakın!

İşte İlknur Soydaş'ın son hali ve sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeği değişimleri...

Serdar Ortaç göbeğinden zeytin yemişti... Karabiberim'in esmer bombası yıllar sonra ortaya çıktı! İlknur Soydaş'ın son haline bakın!