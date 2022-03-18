Serdar Ortaç: "Artık muhalefetten korkmuyorum Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın attığı adımlar 10 numara"
Serdar Ortaç dijital bir platformda yayınlanan programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Samimi açıklamalarda bulunan Ortaç, Türkiye gündemine dair pek çok soruyu yanıtladı. Artık muhalefet cephesinden tepki almaktan korkmadığını dile getiren Ortaç, "Ben Tayyip ağabeyi, Emine ablamı kişilik olarak seviyorum. Her geçen gün görüyorum ki, bütün atılan adımlar 10 numara." dedi.
18.03.2022 10:18 - Son Güncelleme: 18.03.2022 10:24
"CUMHURBAŞKANIMIZIN ATTIĞI ADIMLAR 10 NUMARA"
Serdar Ortaç konuk olduğu programda yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti.
Programın sunucusu Cansu Canan Özgen, Serdar Ortaç'a Tarkan'ın son şarkısı Geççek'i de sordu. Özgen'in 'Tarkan Geççek şarkısıyla Cumhurbaşkanına saygısızlık mı etti?' sorusunda Serdar Ortaç, açık bir şekilde cevap verdi:
"ÜZERİNE KONUŞULACAK BİR ŞARKI DEĞİL"
Tarkan olay gereksiz bir polemik. Bu şarkıyı onun için yapmadığı belli. Adam pandemi geçecek diye bağırdı. Şarkı da çok dinlenecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil ki! Lay lay lom yaparım, hepimiz yaparız. bu duruma düşmemek için böyle şarkılar yapmıyorum.