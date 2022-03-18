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Haberler Magazin Serdar Ortaç: "Artık muhalefetten korkmuyorum Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın attığı adımlar 10 numara"

Serdar Ortaç: "Artık muhalefetten korkmuyorum Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın attığı adımlar 10 numara"

Serdar Ortaç dijital bir platformda yayınlanan programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Samimi açıklamalarda bulunan Ortaç, Türkiye gündemine dair pek çok soruyu yanıtladı. Artık muhalefet cephesinden tepki almaktan korkmadığını dile getiren Ortaç, "Ben Tayyip ağabeyi, Emine ablamı kişilik olarak seviyorum. Her geçen gün görüyorum ki, bütün atılan adımlar 10 numara." dedi.

18.03.2022 10:18 - Son Güncelleme: 18.03.2022 10:24
Serdar Ortaç: Artık muhalefetten korkmuyorum Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın attığı adımlar 10 numara

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ATTIĞI ADIMLAR 10 NUMARA"

Serdar Ortaç konuk olduğu programda yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti.

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Serdar Ortaç: Artık muhalefetten korkmuyorum Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın attığı adımlar 10 numara

Artık muhalefet cephesinden tepki almaktan korkmadığını dile getiren Ortaç, "Ben Tayyip ağabeyi, Emine ablamı kişilik olarak seviyorum" dedi.

Serdar Ortaç: Artık muhalefetten korkmuyorum Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın attığı adımlar 10 numara

Programın sunucusu Cansu Canan Özgen, Serdar Ortaç'a Tarkan'ın son şarkısı Geççek'i de sordu. Özgen'in 'Tarkan Geççek şarkısıyla Cumhurbaşkanına saygısızlık mı etti?' sorusunda Serdar Ortaç, açık bir şekilde cevap verdi:

Serdar Ortaç: Artık muhalefetten korkmuyorum Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın attığı adımlar 10 numara

"HÜKÜMETİ DESTEKLİYORUM"

"Eskiden muhalefet kızmasın diye temkinli konuşuyordum, artık temkinli konuşmuyorum. Her geçen gün görüyorum ki, bütün atılan adımlar 10 numara."

Serdar Ortaç: Artık muhalefetten korkmuyorum Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın attığı adımlar 10 numara

"Evet Cumhurbaşkanımızın, hükümetin yaptığı her adımı destekliyorum."

Serdar Ortaç: Artık muhalefetten korkmuyorum Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın attığı adımlar 10 numara

"ÜZERİNE KONUŞULACAK BİR ŞARKI DEĞİL"

Tarkan olay gereksiz bir polemik. Bu şarkıyı onun için yapmadığı belli. Adam pandemi geçecek diye bağırdı. Şarkı da çok dinlenecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil ki! Lay lay lom yaparım, hepimiz yaparız. bu duruma düşmemek için böyle şarkılar yapmıyorum.

Serdar Ortaç: Artık muhalefetten korkmuyorum Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın attığı adımlar 10 numara

"KAFAM ÇOK İYİ BASAR"

Adamı mahvettik işte. Geççek geççek bu işte... Çocuk pandemi geççek diyor nerelere çekiliyor. Bunlar olmasın diye aşk şarkısı yapıyorum işte, kafam basmadığı için değil! Kafam çok da iyi basar benim"

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