Serdar Ortaç: "Artık muhalefetten korkmuyorum Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın attığı adımlar 10 numara"

"ÜZERİNE KONUŞULACAK BİR ŞARKI DEĞİL"

Tarkan olay gereksiz bir polemik. Bu şarkıyı onun için yapmadığı belli. Adam pandemi geçecek diye bağırdı. Şarkı da çok dinlenecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil ki! Lay lay lom yaparım, hepimiz yaparız. bu duruma düşmemek için böyle şarkılar yapmıyorum.