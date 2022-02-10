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Haberler Magazin Seray Kaya yırtmaçlı süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu! Ceketinin içine giydiği büstiyerle dikkat çekti herkes onu konuştu

Seray Kaya yırtmaçlı süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu! Ceketinin içine giydiği büstiyerle dikkat çekti herkes onu konuştu

Seray Kaya yırtmaçlı süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu! Ünlü oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Süper mini eteği ve siyah ceketiyle kamera karşısına geçen Kaya, iddialı pozlarını art arda Instagram hesabında yayınladı. Ceketinin içine sadece büstiyer giyen ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde büyük ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu. İşte Seray Kaya'nın çok konuşulan iddialı pozları...

10.02.2022 23:35 - Son Güncelleme: 10.02.2022 23:35
Seray Kaya yırtmaçlı süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu! Ceketinin içine giydiği büstiyerle dikkat çekti herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu Seray Kaya, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seray Kaya yırtmaçlı süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu! Ceketinin içine giydiği büstiyerle dikkat çekti herkes onu konuştu

Süper mini eteği ve siyah ceketiyle kamera karşısına geçen Kaya, iddialı pozlarını art arda Instagram hesabında yayınladı.

Seray Kaya yırtmaçlı süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu! Ceketinin içine giydiği büstiyerle dikkat çekti herkes onu konuştu

Ceketinin içine sadece büstiyer giyen ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Seray Kaya yırtmaçlı süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu! Ceketinin içine giydiği büstiyerle dikkat çekti herkes onu konuştu

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Ünlü oyuncunun iddialı pozları, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısmı fotoğrafı beğenirken bir kısmı Kaya'nın kıyafetini fazla iddialı bularak eleştirdi.

Seray Kaya yırtmaçlı süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu! Ceketinin içine giydiği büstiyerle dikkat çekti herkes onu konuştu

İşte Seray Kaya'nın sosyal medyaya damga vuran o pozları...

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