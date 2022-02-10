Seray Kaya yırtmaçlı süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu! Ceketinin içine giydiği büstiyerle dikkat çekti herkes onu konuştu
Seray Kaya yırtmaçlı süper minisiyle sosyal medyaya damga vurdu! Ünlü oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Süper mini eteği ve siyah ceketiyle kamera karşısına geçen Kaya, iddialı pozlarını art arda Instagram hesabında yayınladı. Ceketinin içine sadece büstiyer giyen ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde büyük ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu. İşte Seray Kaya'nın çok konuşulan iddialı pozları...
10.02.2022 23:35
- Son Güncelleme: 10.02.2022 23:35