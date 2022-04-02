Seray Kaya hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi! Sosyal medya onu konuştu! Ortalığı yıkan poza Hilal Altınbilek kayıtsız kalmadı
Seray Kaya hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi! Ünlü oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı beyaz elbisesiyle verdiği iddialı pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma, Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek de kayıtsız kalmadı. İşte Seray Kaya'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
02.04.2022 18:03 - Son Güncelleme: 02.04.2022 18:03
Son olarak Mahkum dizisinde rol alan Seray Kaya, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.
Takipçileri, Seray Kaya için "Bu kaçıncı seviye?", "Yanıyor ortalık", "Güzeller güzeli" yorumlarında bulundu.