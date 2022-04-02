RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Seray Kaya hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi! Sosyal medya onu konuştu! Ortalığı yıkan poza Hilal Altınbilek kayıtsız kalmadı

Seray Kaya hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi! Sosyal medya onu konuştu! Ortalığı yıkan poza Hilal Altınbilek kayıtsız kalmadı

Seray Kaya hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi! Ünlü oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı beyaz elbisesiyle verdiği iddialı pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma, Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek de kayıtsız kalmadı. İşte Seray Kaya'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

02.04.2022 18:03 - Son Güncelleme: 02.04.2022 18:03
Seray Kaya hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi! Sosyal medya onu konuştu! Ortalığı yıkan poza Hilal Altınbilek kayıtsız kalmadı

Son olarak Mahkum dizisinde rol alan Seray Kaya, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

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Seray Kaya hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi! Sosyal medya onu konuştu! Ortalığı yıkan poza Hilal Altınbilek kayıtsız kalmadı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Seray Kaya hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi! Sosyal medya onu konuştu! Ortalığı yıkan poza Hilal Altınbilek kayıtsız kalmadı

Kaya, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı beyaz elbisesiyle verdiği iddialı pozu Instagram hesabında yayınladı.

Seray Kaya hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi! Sosyal medya onu konuştu! Ortalığı yıkan poza Hilal Altınbilek kayıtsız kalmadı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Seray Kaya hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi! Sosyal medya onu konuştu! Ortalığı yıkan poza Hilal Altınbilek kayıtsız kalmadı

Takipçileri, Seray Kaya için "Bu kaçıncı seviye?", "Yanıyor ortalık", "Güzeller güzeli" yorumlarında bulundu.

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